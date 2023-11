Les bijoux dentaires : une mode absurde !

Encore une mode absurde ! Les bijoux dentaires... nos sociétés de surconsommation ne savent plus quoi inventer pour faire vendre toujours plus de nouveautés...

Une mode absurde et même dangereuse...

"Un sourire clinquant. Qu’ils soient argentés ou multicolores, en forme de papillons ou de fleurs, les bijoux dentaires sont très populaires, notamment sur TikTok. Une tendance qui vient tout droit des années 2000.

Sur TikTok les kits de bijoux dentaires font fureur...

Le hashtag "toothgems" dépasse les 470 millions de vues !

"Un truc pour appliquer la colle, la petite pince, c'est je pense si je ne suis pas capable d'appliquer le bijou avec mon doigt, ça c'est pour sécher la dent, ça c'est la petite lumière pour sécher la colle..." explique une jeune fille sur une vidéo.

"Ok, je commence, je sais vraiment pas où je vais... résultat : elle est figée, c'est trop beau ! Je pense que je vais en racheter !" conclut-elle.

Mais cette tendance ne fait pas l'unanimité bien sûr chez les dentistes. Certains déconseillent complètement de coller des bijoux sur les dents. Question de bon sens !

"Je comprends le côté esthétique et fun de se mettre quelque chose sur les dents. Mais rien ne doit être fait sans comprendre les dangers potentiels qu'il peut y avoir à coller des choses sur les dents avec des produits qui peuvent être interdits en France et non contrôlés." explique Nathalie Delphin, chirurgienne dentiste.

D’après la dentiste, orner ses dents de strass est une "agression pour celles-ci." "Ce qu’il faut comprendre c’est que pour qu’un bijou tienne, il faut mettre un acide particulier que seuls les chirurgiens-dentistes ont le droit d’utiliser, et qui va agresser l’émail. Ensuite il faut mettre un adhésif particulier. Si c’est mal fait, le risque peut aller jusqu’à la nécrose de la dent."

Ces strass peuvent tenir entre un mois et un an sur les dents. S’ils ne sont pas bien posés, "il y a un risque important qu’ils se délogent, qu’ils soient avalés ou même aspirés dans les voies respiratoires, en particulier pendant le sommeil", souligne le docteur Daniel Rubinshtein.

Effrayant !

Autre problème ? Des caries peuvent se former autour du bijou. Nathalie Delphin a déjà soigné plusieurs patients qui n’avaient pas eu une bonne expérience avec les strass dentaires. "Tout autour du bijou, il y avait une carie qui se formait avec une trace marron, noire, ça faisait mal", décrit la dentiste. "Si vous adoptez la tendance des strass, il faut donc veiller à avoir une hygiène bucco-dentaire impeccable."

Curieusement, d'autres acceptent de pratiquer la pose et la dépose de bijoux et recommandent vivement de se rendre chez un professionnel qui utilise des produits aux normes afin d'éviter une utilisation de produits de moindre qualité et dangereux pour la santé.

Mais quelle mode absurde !

http://rosemar.over-blog.com/2023/10/les-bijoux-dentaires-une-mode-absurde.html

Source :

https://www.huffingtonpost.fr/life/video/coller-des-strass-sur-les-dents-une-tendance-qui-est-loin-de-faire-l-unanimite-chez-les-dentistes_224588.html# : :text=Une%20pratique%20%C2%AB%20tr%C3%A8s%20%C3%A0%20risque,%2C%20alerte%2Dt%2Delle.