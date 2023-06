Les débuts de Tucker Carlson sur Twitter deviennent mega-viraux : l’ancien animateur de Fox écrase les audiences

La première émission de Tucker Carlson sur Twitter est devenue méga-virale, enregistrant 71,6 millions de vues en moins de 24 heures

Au cours de ce monologue de dix minutes, M. Carlson a dénoncé les fauteurs de guerre ukrainiens et a reproché aux médias d’avoir ignoré la « bombe du millénaire », selon laquelle un dénonciateur du gouvernement a révélé que des engins mis au point par des intelligences non humaines ont été récupérés par des gouvernements du monde entier.

« Personne ne sait ce qui se passe. Un petit groupe de personnes contrôle l’accès à toutes les informations pertinentes. » « Et le reste d’entre nous ne sait rien. » « Nous avons le droit de jacasser autant que nous voulons sur le racisme, mais allez-y, parlez de quelque chose de vraiment important et voyez ce qu’il se passe. » « Si vous continuez, ils vous feront taire. Croyez-nous. C’est comme ça qu’ils gardent le contrôle », a déclaré M. Carlson. – Tucker Carlson on Twitter- Ep.1

Inutile de dire que la première émission de Tucker a fait un tabac, validant encore davantage Twitter comme une plateforme légitime pour les grands médias (qui ne sont pas « apportés par Pfizer », pour ainsi dire).

What Is A Woman got 175 million views. Tucker's first episode has 20 million views in just four hours. We're watching as Twitter becomes a legitimate platform to watch not just short clips but full monologues, shows and even films. Absolute game changer. Huge win for free speech. — Matt Walsh (@MattWalshBlog) June 7, 2023

– L’émission What Is A Woman a été visionnée 175 millions de fois. Le premier épisode de Tucker a été visionné 20 millions de fois en seulement quatre heures. Nous voyons Twitter devenir une plateforme légitime pour regarder non seulement des clips courts, mais aussi des monologues complets, des émissions et même des films. Cela change complètement la donne. Une grande victoire pour la liberté d’expression.

– Musk : Le nombre de vues est en fait sous-estimé, car il n’inclut pas ce qui provient de notre API, par exemple les tweets que vous voyez dans les résultats de recherche de Google ou sur les terminaux de Bloomberg.

À titre de comparaison, l’émission de Jesse Watters diffusée par Fox News à 19 heures a rassemblé 2 millions de téléspectateurs le 5 juin, selon Mediaite, tandis que la rotation de Fox News qui a remplacé le créneau horaire de 20 heures de Carlson n’a rassemblé que 1,5 million de téléspectateurs lundi soir.

M. Tucker a également mis en garde le propriétaire de Twitter, Elon Musk, en déclarant vers la fin de son monologue :

« À partir d’aujourd’hui, nous sommes arrivés à Twitter, qui, nous l’espérons, sera la radio à ondes courtes sous les couvertures », ajoutant : « On nous a dit qu’il n’y avait pas de gardiens ici. » « Si cela s’avère faux, nous partirons… Mais en attendant, nous sommes reconnaissants d’être ici. » – Tucker Carlson on Twitter- Ep.1

De son côté, la propagandiste Taylor Lorenz s’est ridiculisée en essayant de critiquer le point de vue de Carlson, en tweetant :

« C’est fou de voir à quel point il est un poisson hors de l’eau sur Internet : pas de coupures, pas de musique de fond, pas de vignette ou de titre de vidéo accrocheurs.« « Je ne suis pas sûr qu’il soit à la hauteur d’un streamer ou d’un youtubeur moyen. »

It’s wild to see what a fish out of water he is on the internet : no jump cuts, no background music, no catchy thumbnail or video title. Not sure how he’s going to stack up against even an average streamer or youtuber. https://t.co/oXQhql3jU4 — Taylor Lorenz — FOLLOW ME ON LINKEDIN (@TaylorLorenz) June 7, 2023

Oh…

Les losers de Business Insider ont repris le tweet de Lorenz, jetant le doute sur l’avenir de Carlson, en affirmant :

Tucker Carlson est en difficulté , si l’on en croit son premier livestream.

, si l’on en croit son premier livestream. Le premier épisode de ses débuts sur Twitter n’a pas eu l’éclat des jours de gloire de Fox News .

. Sans le chyron et les coupures rapides, Carlson doit désormais rivaliser avec des personnalités comme Alex Jones – et il est en train de perdre.

Tucker Carlson n’est rien sans Fox News et les débuts de triste émission sur Twitter le prouvent

Nous pensons savoir ce qu’il se passe…

Il est temps de couvrir la première émission Twitter de Tucker.

Mais d’abord…

