Les démocrates ont préparé un rapport confidentiel sur l’objectif de la confrontation avec la Russie

Le Pentagone et son apocalypse-gagnante

Le gouvernement américain a désormais clairement l’intention de lancer une attaque nucléaire éclair contre la Russie, la Chine et peut-être la Corée du Nord simultanément, malgré les analyses scientifiques montrant que la conséquence d’une telle troisième guerre mondiale sera une disparition d’au moins 50% de la population humaine de la planète entière dans les deux premières années suivant les explosions.

Le 29 août, le Dr Theodore Postol du MIT, le plus grand scientifique américain spécialiste de la guerre nucléaire, a publié un article dans une publication (‘Responsable Statecraft’) du Quincy Institute, le principal groupe de réflexion sur la guerre nucléaire : « La “nouvelle” stratégie nucléaire de Biden et le super-détonateur qui la déclenche : L’armée est déjà en train de moderniser des ogives nucléaires capables de mener une guerre contre la Chine et la Russie simultanément ».

Le Dr Postol rapporte :

« Bien que toute évaluation techniquement précise des conséquences physiques de l’utilisation à grande échelle d’armes nucléaires montre instantanément que “gagner” une guerre nucléaire n’a aucun sens, les États-Unis ont vigoureusement mis l’accent sur le développement de technologies d’armes nucléaires qui ne pourraient avoir de sens que si leur objectif prévu est de mener et de gagner des guerres nucléaires. » Le super-fusible est exactement ce genre de technologie. » Il est désormais possible, du moins selon les stratégies de guerre nucléaire, pour les États-Unis d’attaquer les plus de 300 ICBM basés dans des silos que la Chine construit depuis environ 2020, avec les nombreuses ogives W-76 Trident II de 100 kt disponibles. L’expansion rapide de la “capacité de destruction de cibles dures” par l’ogive W-76 de 100 kt permet également aux États-Unis d’attaquer simultanément les quelque 300 ICBM russes basés dans des silos. » Décrire le développement et le déploiement de ce type de technologies de frappe préventive dans des termes trompeurs tels que “renforcement de la dissuasion” ne trompe pas les dirigeants militaires et politiques de la Russie et de la Chine. Cela ne leur laisse pas d’autre choix que d’envisager des moyens de dissuader une dangereuse nation américaine dotée d’armes nucléaires orientée vers la préemption et qui s’efforce constamment de trouver de meilleurs moyens de “désarmer” une grande partie de leurs forces nucléaires ».

Dans cet article, il décrit le fonctionnement du “super fusible” [“super-fuze”].

On revient au 3 mai 2017, avec article que j’avais titré « Les meilleurs scientifiques américains confirment que l’objectif des États-Unis est désormais de conquérir la Russie ». J’y écrivais :