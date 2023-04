Les dépenses mondiales pour les besoins militaires battent des records

Les dépenses militaires en Europe en 2022 ont atteint leur plus haut niveau depuis la guerre froide. Les experts font des prévisions sombres, estimant que la militarisation des États européens augmentera davantage en 2023.

En 2022, les dépenses mondiales pour les besoins militaires ont établi un nouveau record, atteignant 2.224 milliards de dollars. Cette conclusion figure dans un nouveau rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri).

La croissance la plus rapide a été affichée par le continent européen, en particulier les pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, qui ont augmenté leurs dépenses de défense à des niveaux record depuis la fin de la guerre froide. Au total, un peu plus de 80% des dépenses militaires mondiales étaient réparties entre 15 pays, alors que les trois leaders - les États-Unis, la Chine et la Russie - représentaient plus de la moitié, rapporte Bloomberg.

Le Sipri a préparé une autre revue annuelle des dépenses militaires. Les dépenses mondiales de défense augmentaient au cours des huit dernières années, et en 2022, selon les estimations du Sipri, elles ont augmenté de 3,7% en termes réels, pour atteindre 2.224 milliards de dollars. C'est un nouveau record pour toute la période d'observation menée par le Sipri. L'augmentation des dépenses militaires s'explique avant tout par la hausse des dépenses correspondantes de la part de la Russie et de l'Ukraine. Cependant, de nombreux pays d'Europe, d'Asie et d'Océanie ont également contribué à ce processus. Les experts en sont venus à la conclusion que le conflit autour de l'Ukraine et l'augmentation des tensions en Asie du Sud-Est ont eu un impact significatif sur les décisions de nombreux pays concernant l'allocation de fonds pour l'entretien de l'armée.

Les dépenses militaires des pays européens ont augmenté de 13%, à 480 milliards de dollars, soit la plus forte croissance des 30 dernières années. Les pays d'Europe centrale et occidentale ont alloué 345 milliards de dollars aux besoins militaires l'année dernière, soit une hausse de 30% par rapport aux niveaux d'il y a dix ans. Les fonds dépensés par ces pays pour la défense ont dépassé en termes réels l'indicateur de 1989, à la fin de la guerre froide. Parmi les pays de l'UE, la Finlande (36%), la Lituanie (27%), la Suède (12%) et la Pologne (11%) ont connu la plus forte augmentation de leur budget militaire.

Selon les experts, le budget militaire russe a augmenté de 9,2%, pour atteindre 86,4 milliards de dollars (4,1% du PIB).

Le Sipri souligne que la Russie a dépensé 34% de plus pour la "défense nationale" que prévu dans le budget. Cela a permis à la Russie de devenir le troisième pays au monde en termes de dépenses militaires, gagnant deux places en un an. Cependant, le rapport note que les experts de l'institut ne sont pas entièrement convaincus que leurs estimations concernant la Russie reflètent la situation réelle, car les autorités russes publient de moins en moins de données, en particulier concernant la sécurité.

De son côté, l'Ukraine a dépensé 44 milliards de dollars pour la défense (34% du PIB) et s'est placée 11ème dans le classement mondial. Ses dépenses militaires ont augmenté de 640%, ce qui représente la plus forte croissance relative pour un pays individuel depuis 1949. Le Sipri n'a pas pris en compte l'aide militaire gratuite fournie à Kiev par d'autres pays dans le cadre de ce rapport.

Les États-Unis étaient en tête du budget militaire en 2022, tout comme les années précédentes, avec 887 milliards de dollars, soit 39% du total mondial des dépenses de défense. Cependant, la majeure partie de cette augmentation a été, comme mentionné dans le rapport, nivelée par une inflation record au cours des 40 dernières années, de sorte que les dépenses réelles des États-Unis pour la défense n'ont augmenté que de 0,7%. De plus, l'année dernière, les États-Unis ont fourni un soutien militaire à l'Ukraine pour un montant de 19,9 milliards de dollars, soit la plus grande aide militaire accordée par un pays à un autre depuis la guerre froide. À cet égard, les États-Unis ont largement dépassé le Royaume-Uni (2,5 milliards de dollars) et l'Allemagne (2 milliards de dollars). Au total, les dépenses militaires des pays membres de l'Otan en 2022 ont atteint 1.232 milliards de dollars.

La Chine a conservé le deuxième budget militaire le plus élevé, avec 292 milliards de dollars. Pékin augmente ses dépenses de défense depuis ces 28 dernières années, ce qui est un record en termes de durée de croissance. "Les priorités actuelles en matière de dépenses militaires de la Chine correspondent aux principes directeurs énoncés dans le 14ème plan quinquennal pour 2021-2025. Ils ont été confirmés lors du XXe congrès du Parti communiste en octobre 2022, qui a accordé une attention particulière au renforcement de la base industrielle militaire de la Chine et à la promotion des technologies militaires les plus récentes, y compris l'application militaire de l'intelligence artificielle", explique le rapport.

Les dépenses militaires des États-Unis, de la Chine et de la Russie représentent 56% des dépenses mondiales correspondantes, selon les estimations du Sipri. Les États-Unis dépensent dix fois plus pour la défense que la Russie.

L'Inde occupe la quatrième place en termes de dépenses, avec une augmentation de 6% de son budget militaire, pour atteindre 81,4 milliards de dollars. En cinquième position, l'Arabie saoudite a augmenté ses dépenses de défense de 16%, à 75 milliards de dollars. En conséquence, Riyad a dépassé des pays tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France en matière de budget militaire, passant de la huitième à la cinquième place.

"La croissance continue des dépenses militaires mondiales au cours des dernières années indique que nous vivons dans un monde de plus en plus dangereux", souligne Nan Tian, chercheur principal au programme de dépenses militaires et de production d'armes du Sipri. "Les États renforcent leur puissance militaire en réponse à la détérioration de la situation en matière de sécurité, dont ils ne prévoient pas d'amélioration dans un avenir proche."

En 2022, les dépenses militaires ont augmenté dans quatre des cinq régions géographiques. La plus forte croissance a été observée en Europe (+13%), suivie par le Moyen-Orient (+3,2%), l'Asie et l'Océanie (+2,7%) et l'Amérique du Nord et du Sud (+0,3%).

L'Afrique est la seule région où, selon les estimations du Sipri, les dépenses consacrées aux besoins militaires ont diminué. En un an, le budget de défense des pays africains a diminué de 5,3%, à 39,4 milliards de dollars. La majeure partie de la réduction est imputable à plusieurs grands pays de la région : le Nigeria (-38%), l'Afrique du Sud (-8,4%) et l'Algérie (-3,7%). Cependant, l'Éthiopie a connu une augmentation de 88% de ses dépenses militaires, pour atteindre 1 milliard de dollars, en raison de la reprise des hostilités actives entre les forces gouvernementales et des groupes rebelles dans le nord du pays.

Alexandre Lemoine

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=4839