Les dessous glauques de l’affaire Palmade

Comment nous avons appris a chérir l’identité pour ignorer l’égalité.



« Nous appelons a dépasser les enjeux sectoriels, et a se consacrer en priorité aux causes politiques des injustices et des conflits sociaux, et non plus seulement a leurs conséquences, sachant que le fascisme se nourrit toujours du racisme, de l’intolérance et de la guerre, qui eux-mêmes se nourrissent des injustices sociales. »

Lorsque, en 2004, les vétérans de la Résistance ont lancé leur fameux appel, ils insistaient sur cette idée simple : toutes les injustices se nourrissent d’une injustice première, l’inégalité économique ; le racisme, l’intolérance et les discriminations ne sont pas des causes mais des conséquences. Et l’une des manœuvres les plus subtiles du néolibéralisme est de promouvoir une multitude de causes diverses pour mieux défaire ce qui était le fondement de toutes les luttes sociales.

C’est ce danger qu’analyse l’auteur américain Walter Benn Michaels dans son essai : « La Diversité contre l’Egalité. »