Les difficultés techniques de la géothermie

Voici un commentaire qui m'a été fait par un géologue à qui je posais des questions sur la géothermie et notamment sur le fait que la géothermie pouvait engendrer des séismes.

Il existe 2 types d'exploitation de l'énergie géothermique (je ne range pas dans la vraie géothermie, la captation par pompe à chaleur de calories dans une eau circulant dans des serpentins de PER enterrés à 50 cm, ce n'est pas de l'eau chaude)

* Le pompage d'eau chaude et de vapeur d'un aqualifère d'eau profond, c'est ce qui a été fait dans la région parisienne où l'aqualifère est à environ 2000 mètres de profondeur. Un certain nombre d'immeubles étaient et sont peut être encore chauffés par ce moyen

* l'extraction des calories d'une zone zone chaude profonde par 2 puits (=doublets) l'un pour injecter de l'eau froide, l'autre pour pomper cette eau réchauffée.

Le problème du pompage d'une nappe chaude à près de 2000 mètres est le dépôt rapide de carbonates et autres sels qui bouchent les crépines et bouchent les tuyaux jusque dans les échangeurs. C'est la raison pour laquelle ce type d'exploitation d'énergie ne s'est pas développé ; la maintenance des systèmes coûte trop cher, il faut re-forer d'autres puits profonds trop souvent, il faut nettoyer ou changer des tuyaux à intervalles trop courts. Concernant les doublets, à ma connaissance, il n'y a rien eu en France. Des essais avaient été faits dans les années 1990 à Soultz par le BRGM mais ils s'étaient révélés décevants. Le problème était d'arriver à faire circuler suffisamment d'eau entre les puits d'injection et celui d'extraction ; ça ne marchait pas bien même avec du fracking indispensable. Aujourd'hui le fracking est mieux maîtrisé mais il a mauvaise réputation, notamment celle de générer des séismes. Je crois que c'est ça qui a donné un coup d'arrêt à des projets assez récents de doublets dans la région de Strasbourg. Je pense aussi que les doublets sont 2 forages trop proches et que la zone chaude que l'on exploite est alors relativement petite et pourrait se refroidir un peu trop rapidement, mais je n'en suis pas sûr peut être qu'avec les progrès du fracking on peut espacer beaucoup plus les 2 forages.

Les exploitations géothermiques opérationnelles aujourd'hui sont seulement celles de la chaleur à faible profondeur de systèmes volcaniques actifs, cas notamment de l'Islande et de la Nouvelle Zélande. Il y a là aussi des problèmes de dépôts de carbonates et silice, mais les eaux sont moins minéralisées et surtout on peut renouveler les puits assez fréquemment dans des conditions économiques satisfaisantes car ils sont peu profonds. D'une manière générale, les sites favorables à ce type de géothermie sont peu nombreux ou mal placés par rapport aux besoins.