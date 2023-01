Les documents classifiés font passer Biden à la casserole

Le président américain Joe Biden s’est senti confiant ces derniers temps, peut-être pour la première fois depuis sa prise de fonction.

L’inflation est en baisse, les chiffres de l’emploi sont en hausse, d’autres réalisations de politique intérieure comme le projet de loi sur les infrastructures et l’adoption du plus grand paquet sur le changement climatique de l’histoire des États-Unis, des réformes majeures des soins de santé et d’autres dossiers comme les prêts aux étudiants américains, etc.

Plus quelques victoires en politique étrangère, notamment sur la guerre en Ukraine. Mais au milieu de ces circonstances, qui ont conduit le président Biden à annoncer sa candidature à la prochaine élection présidentielle dans les deux prochains mois, la question des anciens documents classifiés découverts à son domicile a présenté au président américain un nouveau défi de taille.

Ces anciens documents, datant de l’époque où Biden était vice-président de Barack Obama et découverts dans la résidence de l’actuel président dans le Delaware, lui posent un problème politique. Il devra faire face à des enquêtes judiciaires qui pourraient durer des semaines ou des mois, et à des campagnes médiatiques de ses adversaires républicains.

Cela le met sur la défensive pendant une période que les républicains tenteront inévitablement de prolonger, en faisant pression sur le président pour qu’il retire ou même retarde sa candidature et en l’entourant d’un haut niveau de méfiance qui pourra être exploité plus tard dans la course finale.

Peu après que les mauvaises retombées du retrait américain d’Afghanistan se soient apaisées et que l’administration Biden ait réussi à restaurer une certaine crédibilité des États-Unis auprès de ses alliés transatlantiques en continuant à fournir un soutien militaire et matériel à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie et en faisant des progrès relatifs dans la réparation de l’image de l’Amérique en tant que leader du soi-disant monde libre, au moins la question des documents secrets représente un revers complexe pour le président Biden, le plaçant sur la même sellette que Trump.

Ils font face à des allégations similaires avec des détails différents. Le problème n’est pas seulement les ramifications légales des allégations. Il y a aussi l’attention médiatique et politique de la controverse.

La situation de Biden, sur une question redondante avec celle de Trump, a ébranlé les chances des démocrates de s’attaquer à leur adversaire politique persistant, qui a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle et qui est pour l’instant le seul candidat du GOP.

Le regain attendu de la popularité relative de Biden sur fond de réalisations en matière de politique intérieure a sûrement été mis à mal par les campagnes médiatiques prévisibles de ses détracteurs liées à l’affaire des documents classifiés, Biden ayant lui-même prononcé des mots durs sur la situation de Trump. Il avait tenu à dire que ces documents ont une inviolabilité qu’il faut respecter.

Ainsi, s’il commet la même erreur, cela risque d’avoir plus de répercussions qu’avec Trump, dont le public s’est habitué à de nombreux faux pas connus. Cela contraste avec Biden, qui cultive une image d’engagement institutionnel et partisan, de rationalité et de leadership politique.

Ce qui est certain, c’est que les républicains tenteront de maximiser l’impact politique des documents classifiés de Biden, même si cela a un impact négatif sur la situation politique de Trump, car les républicains ne soutiennent pas entièrement sa candidature à la prochaine élection présidentielle.

Par conséquent, on peut s’attendre à ce que l’enquête contre Biden se poursuive dans la période à venir et que les républicains fassent une fixation sur celle-ci. Cela privera également les démocrates de l’une de leurs armes pour prendre de l’avance dans le travail de sape de Trump.

L’un des principaux inconvénients des documents secrets pour le président Biden est qu’ils pourraient alimenter l’opposition d’une grande partie des démocrates à sa nouvelle nomination pour la prochaine élection présidentielle.

Une autre raison de leur opposition, due en grande partie à son âge avancé - il aura quatre-vingts ans en novembre - est la probabilité croissante qu’un autre candidat républicain le batte sur cette question.

En résumé, l’énigme des documents classifiés est apparue à un moment totalement inopportun pour le président Joe Biden et pourrait avoir un effet d’entraînement sur ses politiques et ses décisions, notamment en ce qui concerne sa candidature à la prochaine élection présidentielle.

Son emprise, à son tour, dépend des républicains qui l’utiliseront pour regagner de l’influence et de la favorabilité, qui ont chuté à la suite des élections de mi-mandat au Congrès, et pour surmonter les clivages qui ont poursuivi le Parti républicain ces dernières années.