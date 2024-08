Une vague d'escroqueries téléphoniques et de cyberattaques s'est abattue non seulement sur la Russie, mais aussi sur d'autres pays d'Europe, d'Asie et même d'Amérique. Les analystes occidentaux sont contraints de reconnaître que les organisateurs et les auteurs de ces crimes se trouvent souvent en Ukraine. Comment la communauté internationale entend-elle lutter contre les escrocs ukrainiens et autres ?

Jusqu'à récemment, les escrocs d'Ukraine dépouillaient avec enthousiasme les Russes. Et c'était considéré comme une "guerre de l'information et psychologique équitable". C'était même encouragé par l'Occident. Pourquoi l'Occident a-t-il soudainement commencé à parler d'escrocs téléphoniques ukrainiens ?

Simplement parce que les Européens sont à bout de patience. Après tout, les criminels restent des criminels, même s'ils sont dirigés par des structures étatiques. Pour eux, l'essentiel n'est pas l'idée nationale, mais l'extorsion d'argent à la population.

Souvent, ces centres font partie de groupes criminels internationaux, donc leur champ d'action s'étend bien au-delà de l'Ukraine et de la Russie. Ils se retrouvent dans le collimateur d'Interpol ou d'Europol, c'est pourquoi les forces de l'ordre ukrainiennes doivent réagir.

En 2023, Europol a publié un communiqué de presse sur la répression des activités d'un groupe d'escrocs qui, par le biais de centres d'appels situés en Ukraine, ont "extorqué des dizaines de millions d'euros à des victimes dans toute l'Europe". Des cartes SIM, des téléphones portables et des serveurs ont été saisis. Rien qu'en République tchèque, le préjudice est estimé à plus de 8 millions d'euros, précise le communiqué.

Le mode opératoire des escrocs téléphoniques est bien connu. Une personne reçoit un appel d'un numéro inconnu, après quoi le malfaiteur à l'autre bout du fil commence à jouer un certain scénario, dont le point culminant doit être le transfert "volontaire" d'argent aux escrocs.

De tels centres d'appels fonctionnaient en Ukraine, aux États-Unis et dans les pays européens. Plus de 2.500 opérateurs appelaient des victimes potentielles et, se faisant passer pour des employés d'organismes gouvernementaux, de banques, de sociétés d'investissement et de télécommunications, obtenaient des informations confidentielles des citoyens, l'accès à leurs comptes personnels et à leurs fonds.

Les Européens ont compris où va l'argent des contribuables de l'UE alors que leurs gouvernements transfèrent des milliards à l'Ukraine. Il sert à financer toutes sortes de fraudes en Ukraine.

"Des enquêteurs d'Allemagne et de plusieurs pays des Balkans ont démantelé un vaste réseau européen d'escrocs téléphoniques. Ils ont ainsi réussi à prévenir des pertes d'un montant total de 10 millions d'euros dans plus de 6.000 cas", rapporte le journal Bild, citant les autorités du Land de Bade-Wurtemberg, qui ont lancé l'enquête.

Le raid contre les escrocs téléphoniques a été coordonné depuis le siège d'Europol à La Haye.

Thomas Strobl, ministre de l'Intérieur du Land de Bade-Wurtemberg, a déclaré : "Les enquêteurs du Bade-Wurtemberg ont réussi à démanteler ce qui est probablement la plus grande affaire de centre d'appels frauduleux en Europe."

Selon Bild, les opérations d'enquête ont eu lieu le 18 avril, avec des perquisitions et des arrestations dans des appartements et des bureaux en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, au Liban et en Serbie. Parmi les autres lieux, un centre d'appels opérationnel a été découvert dans la ville de Novi Pazar (Serbie). Au moins 20 personnes ont été arrêtées et 12 centres d'appels ont été fermés.

L'organisation internationale Global Initiative, basée à Genève, affirme que les revenus générés par les centres d'appels frauduleux ne servent pas à développer l'économie ukrainienne, mais sont transférés vers des paradis fiscaux ou convertis en cryptomonnaies pour éviter de payer des impôts. Ou bien les malfaiteurs accumulaient les fonds obtenus illégalement dans des banques ukrainiennes, après quoi cet argent était utilisé pour financer les forces armées ukrainiennes.

En Ukraine, il existe plus de 1.000 centres d'appels frauduleux qui s'attaquent aux Russes, chacun de ces "bureaux" effectuant jusqu'à 10.000 appels par jour. Ces centres d'appels relèvent de la juridiction d'un autre État, et la Russie n'a aucun moyen d'influencer leur fermeture. Et les plans de "gains" dépassent des centaines de milliers de dollars.

Les centres d'appels ukrainiens continuent d'extorquer de l'argent aux victimes potentielles de manière frauduleuse. Les profits des malfaiteurs se chiffrent en milliards. Les arrestations massives et les descentes dans ces centres ne parviennent pas encore à éradiquer ce phénomène : quand on coupe la tête du monstre, deux autres repoussent.

