Les États-Unis intraitables sur une «  défaite  » russe

@Mélusine ou la Robe de Saphir.

Tout dépend de ce qui est recherché.

Couper définitivement l’Europe de la Russie : c’est réussi pour des décades.

Contraindre les Européens à rearmer massivement avec du materiel made in USA c’est aussi réussi.

Redonner du lustre à l’OTAN en perte de vitesse c’est bingo.

Profiter des prix de l’energie pour récupérer les industries européennes c’est aussi tout bon.

Ce qui est moins bon :

Créer une alliance forte entre la Russie et la Chine c’est pas bon du tout .

Provoquer une crispation des Etats du Sud contre les Occidentaux c’est pas bon non plus .

Voir le Dollar perdre du terrain comme monnaie de réserve c’est pas une bonne nouvelle pour les USA.

Décourager les acheteurs de bon du trésor US c’est même très mauvais.

Enfin marquer des points geo stratégiques en provoquant la ruine de ses alliés Européen et risquer un retour du bâton politique c’est pas bon du tout non plus.

Pour finir : en cas de défaite confirmée de l’Ukraine quid de la crédibilité des USA et de l’OTAN dans le Monde ? Risky business anyway.