Le drame concernant un nouveau risque de shutdown aux États-Unis s'est terminé dans les meilleures traditions hollywoodiennes : l'arrêt du fonctionnement du gouvernement fédéral a été évité quelques heures seulement avant l'expiration du délai.

Mais il n'y a pas de fin heureuse pour tout le monde : le document adopté sur le financement ne prévoit pas d'aide financière pour l'Ukraine, comme le réclamait la Maison Blanche.

Le 30 septembre marquait aux États-Unis la fin de l'exercice financier, et les partis opposés, comme cela arrive souvent, n'ont pas réussi à s'accorder sur un nouveau budget. Cela signifiait qu'à partir du 1er octobre, toutes les agences fédérales aux États-Unis resteraient sans argent et, par conséquent, suspendraient leurs activités.

Cela s'est parfois produit au cours des dernières années, mais les shutdowns portent atteinte à l'économie américaine et à la réputation des politiciens, c'est pourquoi ils trouvent généralement une issue. La solution standard est d'allouer un financement temporaire au gouvernement pendant quelques semaines, le temps que le Congrès continue de chercher un compromis sur le budget annuel. C'est ce qui s'est passé cette fois-ci. Dans ce jeu de nerfs, le premier à cligner des yeux a été le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Le dernier jour, il a abandonné ses tentatives de parvenir à un accord avec l'aile extrêmement conservatrice de son parti républicain, qui réclamait des coupes dans les programmes gouvernementaux, et a soudainement soumis au vote un document qui garantirait le financement du gouvernement pendant 45 jours sans conditions particulières. En conséquence, le document a été soutenu par un plus grand nombre de démocrates que de républicains à la Chambre basse, puis a été rapidement approuvé par le Sénat et signé par le président Joe Biden.

Les médias ont remarqué que le document ne prévoyait pas d'argent pour aider l'Ukraine, alors qu'il y a une semaine, Washington avait assuré du contraire son président, Volodymyr Zelensky. Biden avait précédemment demandé au Congrès 24 milliards de dollars à cet effet. Et le projet de loi de financement temporaire préparé au Sénat accordait 6 milliards de dollars à Kiev. Cependant, au final, la version adoptée ne prévoit rien pour l'Ukraine.

D'une part, il ne faut pas se réjouir de la cessation du soutien américain à l'Ukraine. Le consensus antirusse demeure à Washington, et les opposants à l'allocation de nouveaux fonds à Kiev sont minoritaires (environ une centaine de membres du Congrès sur 435 à la Chambre des représentants). Par conséquent, comme le note le New York Times, il y a de fortes chances que le président de la Maison Blanche obtienne finalement les fonds cette fois-ci. Biden, qui mise sur le succès de son mandat en Ukraine, ne semble pas prêt à reculer. Il a déclaré qu'"on ne peut en aucun cas permettre l'arrêt du flux d'aide à Kiev" et a appelé à adopter un document approprié rapidement. Des sources de Politico affirment que cela pourrait être fait dès cette semaine. Et bien que le Pentagone prétende avoir "pratiquement épuisé" les ressources pour soutenir les forces armées ukrainiennes, selon les estimations des membres du Congrès, les fonds précédemment alloués suffiront approximativement jusqu'à décembre.

D'autre part, ce contretemps est une illustration claire des difficultés qui pèseront de plus en plus sur la politique de Biden vis-à-vis de l'Ukraine à mesure que se déroulera la campagne présidentielle de 2024 aux États-Unis. Le nombre de sceptiques au Congrès concernant l'aide militaire à Kiev est assez important et pourrait créer des obstacles. Plus important encore, ce nombre est en augmentation, car au début de 2022, le Capitole envoyait à l'unanimité des dizaines de milliards de dollars à Kiev.

De plus, au cours de l'année électorale aux États-Unis, le débat sur les questions internes s'intensifie toujours, ce qui risque de reléguer davantage les problèmes de l'Ukraine au second plan. Bien que le financement pour Kiev soit l'une des priorités de la Maison Blanche, comme le note Politico, ni Biden ni les russophobes au Congrès n'ont osé bloquer le document en raison de l'absence de tels fonds. Les Américains n'auraient pas apprécié un shutdown en faveur de l'Ukraine, car un récent sondage de CNN a montré que 55% des citoyens américains étaient fermement opposés à de nouveaux envois d'armes pour les forces armées ukrainiennes.

Biden a de moins en moins de temps pour prouver aux Américains que son obsession pour l'Ukraine peut apporter des résultats. C'est pourquoi le Pentagone déclare que les forces armées ukrainiennes devraient poursuivre les opérations offensives même en hiver. Biden pousse et continuera à pousser Kiev en avant jusqu'au bout, car de cela pourrait dépendre son propre sort politique.

Alexandre Lemoine

