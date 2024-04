« Les français seraient majoritairement favorables à la GPA... »

On peut le regretter, mais les faits sont les faits, même quand ils peuvent choquer nos convictions les plus profondes.

Il me semble que nous sommes entrés dans une ère où les minorités, actives ou pas, prennent de plus en plus une place médiatique. Ce n’est pas un reproche, c’est un constat… Le résultat est là, une volonté quasi impossible à réfréner de prise en compte de tous ces mouvements sociétaux, de toutes ces demandes, même très marginales. L’argument de poids est que cela ne nuit à personne, c’est marginal et pas ne sera jamais la majorité. Cette même majorité en est mal à l’aise et se refuse à « discriminer » et pour bien faire se sent obligé de consentir à toutes ces « évolutions sociétales ».

La GPA peut nous choquer, au même titre que le suicide assisté. Il s’agit en fait de la mise en cause, d’autres diraient la mise en question, de sujet qui font appel à notre conscience et à nos convictions les plus profondes... En l’occurrence, le respect de la vie.