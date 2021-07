Je rêve que les organisations de la société civile, qu’elles soient de gauche ou de droite, mobilisent leurs militants pour une manifestation permanente, tous les samedis, sur le modèle initié par les gilets jaunes, pour la reprise en main de la vie politique par les citoyens, pour la fin de la pensée unique émanant des technocrates, pour une réinitialisation de la vie sociale et économique selon des axes définis par le peuple, pas par les élites de Davos et autres argentiers illegitimes.

Suite au discours du 12 juillet d'Emmanuel Macron, et écoutant les appels pour la mobilisation du 17 juillet, je suis pris d'un rêve que je souhaite partager dans ce moment qui deviendra peut-etre historique : que les organisations de la société civile, qu’elles soient de gauche ou de droite, mobilisent leurs militants pour une manifestation permanente, tous les samedis, sur le modèle initié par les gilets jaunes, pour la reprise en main de la vie politique par les citoyens, pour la fin de la pensée unique émanant des technocrates, pour une réinitialisation de la vie sociale et économique selon des axes définis par le peuple, pas par les élites de Davos et autres argentiers illegitimes. Peut-être pourrait-on appeler ce mouvement les « gilets multicolores ».

La confiance envers gouvernants et élites s’érode depuis des décennies. Nous connaissons les problèmes dont souffre notre société : chômage structurel, accroissement des inégalités, dégradation de l’environnement, frustrations engendrant radicalisation et violence. Nos dirigeants n’ont pas réussi à résoudre ces problèmes. Ils n'essayent même plus car ils ne nous représentent plus. Ils sont redevables au secteur privé avant d’être redevable au peuple. Je rêve donc que nous nous mobilisions pour provoquer le « dégagisme », le vrai, celui qui permettra l’émergence d’une nouvelle classe dirigeante, ancrée dans ce mouvement social. Elle fera appel à toutes les sources de connaissances, du sens commun du peuple au savoir d'intellectuels engagés, mobilisant l’intelligence du cœur et de l’esprit contre les dogmes des technocrates, pour bâtir un nouveau contrat social.

Je rêve que ce mouvement n'ait pas de ligne idéologique, qu'il progresse de manière pragmatique en suscitant des débats citoyens et scientifiques ouverts, afin d'élaborer des stratégies permettant de résoudre les quatre grands maux cités ci-dessus. Il se baserait sur des forums populaires où les prises de paroles et débats permettraient l’émergence de nouveaux leaders. La gauche et la droite, y compris les extrêmes, doivent se rassembler dans ces débats, car l'ennemi du peuple est le même à droite comme à gauche : c'est l'élite financière et affairiste qui fait passer le profit des actionnaires avant le bien commun et corrompt les actions politiques pour servir ses intérêts. La division droite-gauche et les autres clivages sociaux sont ce qui permet à cette élite de garder son pouvoir. Une aristocratie mondiale affairiste s’est formée et elle représente aujourd'hui l’ennemi commun de tous les peuples. Elle sera faible dès lors que le peuple aura résolu le clivage droite-gauche, vaincu la peur de l'autre et des différences politiques ou culturelles, et sera uni contre elle.

Je rêve donc d'une convocation des états généraux des sociétés civiles nationales puis internationale, d'un mouvement qui émerge dans chaque nation puis devienne mondial. Cette convocation est informelle car notre organisation émergera progressivement, organiquement, dès lors que les énergies positives se rejoindrons. Cela permettra à chacun d'avoir une place et de contribuer à l'orientation du mouvement, ce qui représente un message de paix face aux clivages sociaux que les élites tentent de créer. Que tout acte de violence envers des personnes et des objets soit donc rejeté. Que les forces publiques se joignent au mouvement pour le protéger de ces violences et de leurs auteurs. Ainsi l'union sera totale et le changement sera possible.