Les grands candidats

Hier j'ai reçu un mail de la Préfecture m'indiquant que ma profession de foi ne serait pas affichée sur le site du Ministère de l'intérieur parce que je ne l'avais pas envoyée à temps. C'est peut-être vrai, mais moi du coup je suis de mauvaise humeur et je vais me défouler sur les circulaires de mes concurrents qui ont la chance d'être exposés sur un site officiel.

On commence par Pascal Thévenot. Thévenot il est faux. C'est quand même le mec qui entame en affirmant que tous les problèmes viennent d'Emmanuel Macron. Je suis d'accord qu'il eut été maladroit de mentionner ses électeurs, mais tout de même, il y a le Parlement. Avec des élus qui ont des pouvoirs constitutionnels de censurer un Gouvernement voire même d'envoyer balader un Président.

Donc si Emmanuel Macron est si mauvais, pourquoi les élus de la sensibilité dont le maire de Vélizy se revendique n'ont-il rien fait pour contrecarrer les plans qu'il critique à juste titre ? C'est peut-être que de sensibilité en fait il n'en a point. Il est, comme un macroniste complètement insensible à la souffrance des gens. Indifférent. Indifférent à ce qui peut arriver. Il s'en fout. Il est dans son monde.

Il est dans son monde comme Jean-Noël Barrot, mais la circulaire du Ministre est mieux faite. On peut à peine la critiquer tellement elle est vide. Il n'y a même pas de en même temps. Rien. Le néant. Il y a juste la photo, lisse comme le texte, il n'y a aucune prise, ça va être un concurrent redoutable. Honnêtement on ne voit pas comment il peut perdre.

Ce pantin de Macron, Young leader, n'en a pourtant rien à faire de la France et de ses intérêts. Et de son peuple n'en parlons pas. McKinsey dit, il obéit. Il est bien élevé comme sa remplaçante qui va encore prendre sa place quand il sera élu et re-ministre. Sa remplaçante sur laquelle je ne vais pas m'acharner, puisqu'elle ma répondu lorsque je lui avais envoyé un courriel. C'est bien.

Arrive maintenant le nouveau front populaire, avec ses candidats bien-pensants. J'aime bien la mise en page, elle est aérée. Le texte est presque aussi vide de sens que celui de Barrot, mais on y voit tout de même transparaître de belles valeurs humanistes. Cependant je ne pense que cette fois-ci ils seront au second tour. Il y aura une triangulaire sans doute, mais sans eux.

Ce ne sont pas pourtant les soutiens qui manquent. Les Écologistes, la France Insoumise, le Parti Communiste Français, le Parti Socialiste. Mais j'ai tout de même l'impression que ce cartel des gauches va finir écartelé. Et je comprends mieux pourquoi le parti dont je suis membre, République Souveraine, a jugé plus prudent de ne pas s'y associer, et d' "enjamber l'élection".

Arrivent enfin les candidats de Lutte Ouvrière, et une fois n'est pas coutume, le meilleur est pour la fin. Enfin je dis le meilleur alors que là en l'occurrence c'est la meilleure, la candidate étant une femme. Je m'excuse d'ailleurs platement de l'avoir fait précéder d'un déterminant masculin lors d'un article précédent, j'espère qu'elle saura me pardonner.

Et puis bon que dire, ils sont pour la paix en Ukraine. Donc si j'avais su je ne me serais même pas présenté. Je serais passé outre les désaccords de fond qu'un bourgeois comme moi peut avoir sur l'expropriation, et j'aurais voté sans état d'âme, Lutte Ouvrière. Cela m'aurait évité de me présenter, et d'avoir à essuyer les reproches appuyés de mon épouse.

—

Post scriptum : au moment de la rédaction de cet article, la circulaire de la candidate du "Nouveau Front de Gauche" n'était pas la même, elle ne contenait qu'une page. Puis la préfecture a mis le document à jour pour qu'il soit identique à la version papier qui a été reçue par les électeurs. Cela modifie mon appréciation sur son document.

Maintentant que le document est à jour les choses sont parfaitement claires :

Nouveau Front de Gauche ==> Pro-Guerre en Ukraine ==> Poubelle

Cependant, le 25 juin à 14h41, le document avait mystérieusement disparu. Je ne sais pas ce qu'il en sera lorsque vous visiterez le site de l'autorité organisatrice.

—