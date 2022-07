 Les guerres américaines

En grande difficulté économiques (inflation, dette et recul du dollar en tant que monnaie dominante), l'impérialisme étasunien s'accroche à la vie au prix de ravages sur toute la planète et de destructions des pays insoumis.

Après les guerres menées en Corée et au Vietnam, le complexe militaro-industriel manquant de commandes qui nourrissent la population impliquée dans la fabrication des armes et les actionnaires, les néo-conservateurs ont déclenché des guerres pour l'énergie et la position du pétro-dollar en Irak et en Libye, remise en cause par S. Hussein et M. Kadhafi, présentés comme des terroristes à un public américain corrompu et/ou abruti par les médias, pour justifier les massacres de masse et l'ouverture vers l'Europe des flux de migrants contenus jusque-là par le pouvoir libyen.

Maîtresse de l'OTAN, l'organisation militaire créée par les militaristes yankees après la deuxième guerre mondiale, fut destinée à unir les forces armées européennes pour assouvir les ambitions impérialistes des USA, désireux de conquérir le marché russe par la force. L'entreprise faillit réussir quand les envoyés de Washington mirent un temps la main sur un pays réduit à la mendicité à la chute de l'URSS. Le plus grand pays de la planète a pu échapper aux griffes yankees, grâce à l'action des forces russes souverainistes représentées par V. Poutine, nouvelle illustration du Diable voire incarnation de Staline pour les Occidentaux, battus politiquement sur le terrain russe qui en a vu d'autres ! Mais les forces impérialistes n'ont pas renoncé à la capture de l'énergie russe et à ses abondantes matières premières. Piétinant les accords de Minsk destinés à éviter une guerre civile, ils lancèrent une croisade depuis le terrain ukrainien en s'appuyant sur les forces ukrainienne xénophobes anti-russes, pour installer à Kiev un pouvoir à leur dévotion, et situé à proximité de la frontière russe, des missiles nucléaires de faible intensité, suffisamment efficaces pour vaincre l'armée ennemie par surprise.

On connaît la suite : Poutine ne resta pas l'arme au pied comme lors des agressions contre la Serbie, l'Irak et la Libye, en opposant aux forces occidentales coalisées, l'armée devenue la plus puissante du monde équipée d'armes conventionnelles révolutionnaires !

Les dirigeants occidentaux connaissent évidemment les vrais buts de guerre menée au nom de la défense de la patrie ukrainienne soi-disant menacée de disparition, et ce serait leur faire injure que de les accuser d'ignorance. L'ignorance est cultivée au sein des peuples abreuvés de propagande de guerre des médias français, propriété d'une poignée de multimilliardaires liés à leurs homologues étrangers qui inspirent et soutiennent les forces impérialistes occidentales dévouées à la défense de leurs intérêts économiques et financiers.

A la guerre par procuration sur le terrain, s'ajoute un appel de la commission européenne

-à faire preuve de solidarité entre pays européens pour l'envoi d'armes qui vont forcément s'abattre sur des populations civiles du Donbass, haïes par les nationalistes ukrainiens

-et à se serrer la ceinture à cause de la riposte russe aux absurdes sanctions teintées de xénophobie qui vont priver les peuples européens d'engrais, de pétrole et de gaz bon marché

Conclusion : se geler pour la défense du pétro-dollar, des industriels du gaz liquéfié et de pétrole de schiste US, destructeur de l'environnement, et par dessus le marché vendus plus cher !

La presse mainstream occulte

-que la solidarité européenne nous a fait défaut quand les Polonais, Allemands et Néerlandais achetèrent des avions US au lieu de notre Rafale !

-que les Tchèques, qui reçoivent annuellement 5 à 600 millions d’euros des Français (via les fonds “européens”) achètent des TGV… chinois

-Que l'Allemagne (qui réarme comme dans l'entre deux guerres ! Contre qui ?) nous livre une guerre de l'énergie impitoyable pour nous faire adopter sa politique absurde de l'énergie et acheter ses éoliennes (50 centrales 700 éoliennes, prévues en mer, destructrices du littoral) alors que la réouverture de la seule Fessenheim nous épargnerait cette double calamité économique et environnementale.

Les Français vont-ils se serrer la ceinture et soutenir l'effort de guerre pour renforcer la moitié de l'Ukraine qui sympathise avec les néo-nazis ?

Le peuple français va t'il perdre son identité et sa culture millénaire pour se métamorphoser en clone miniature de la société américaine idéologiquement décadente, fracturée en communautés ennemies minée par la multitude des religions, l'idéologie woke, l'indifférenciation sexuelle et l'extrême violence sociale illustrée par les crimes de masses et l'intrusion dans le sport de la bagarre de rue (MMA) ?