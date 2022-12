Les guignols du nucléaire !!!

Cet article n’a pas pour but de faire de la publicité pour ou contre le nucléaire, juste de faire le point avant l’hiver qui s’annonce !

Il faut savoir que l’information en France est non seulement surveillée, mais aussi vérifiée et éventuellement démentie quand se glisse une erreur .... la preuve avec l’EPR de Fessenheim, factcheckée par les "guignols de l’un faux" ! Ah Fessenheim, ses plages, son air marin, et le bruit des vagues ... "

Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la transition énergétique (sic) a confirmé qu'EDF s'était engagé à rouvrir toutes ses centrales nucléaires cet hiver. À partir du mois d’octobre, "quasiment chaque semaine, de nouvelles centrales" seront rouvertes, a assuré la ministre de la Transition énergétique.

Il faut reconnaître que la rouille des tubes en inox nous avait imposé la fermeture de la moitié de nos réacteurs ... et que la canicule et la sécheresse aidant, ce phénomène de rouille s’est amplifié ... enfin, si on synthétise la presse et les déclarations ministérielles on peut arriver à cette interprétation !!!

Pour mémoire cette ministre (en octobre dernier) nous avait fait une superbe envolée lyrique "lorsque tu vas sur une ligne de production, c’est pas une punition, c’est pour ton pays, c’est pour la magie" ... Même Gainsbourg, avec son poinçonneur des Lilas, a été enterré au plan poétique !

https://www.centrepresseaveyron.fr/2021/10/11/agnes-pannier-runacher-et-sa-magie-du-travail-a-lusine-font-polemique-9844654.php

Ces problèmes, constatés dès octobre 2020, ont été amplifiés par la guerre en Ukaine et la sécheresse (sic), et tout le monde croit désormais que l’inox rouille par temps sec ...