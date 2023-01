Les hommes célibataires moins empathiques ?

Selon trois chercheuses les hommes célibataires sont davantage sujets à contracter une forme grave de la Covid 19. L’information est parue hier dans un article du JDD (Journal du dimanche).

Protection

Selon les chercheuses (document en anglais) :

« … on sait que les hommes sont, depuis le début de la pandémie, deux fois plus nombreux à décéder du Covid que les femmes. Leur immunité est probablement plus faible face à ce virus. Mais on sait également que les célibataires sont 1.5 à 2 fois plus nombreux que les personnes mariées à décéder de la maladie. Les hommes célibataires sont donc tout particulièrement menacés.

Comment les trois chercheuses expliquent-elles la chose ? Selon elles les hommes célibataires sont :

« …plus à risque d’être contaminés par le Covid-19, car ils se caractérisent selon des études par une « moindre attention aux autres » et un « altruisme plus limité par rapport au groupe et à la collectivité. »

L’article précise :

« Nos recherches montrent que les hommes célibataires sont en réalité plus réticents que les hommes mariés, et beaucoup plus réticents que les femmes (y compris célibataires), lorsqu’il s’agit de faire attention, de garder ses distances, de se laver les mains, ... Finalement, ils se protègent moins contre le virus. »

Morale

Elles vont même plus loin en pointant une cause bien curieuse :

« … nous avons mis en évidence d’où vient cette réticence des hommes célibataires. (…) D’après notre recherche, l’élément qui distingue surtout le célibataire de l’homme marié est sa moindre attention aux autres, son altruisme plus limité par rapport au groupe et à la collectivité. Il a, moins que l’homme marié, des scrupules moraux et surtout un moindre sentiment d’appartenance à un collectif. »

Houlala ! Cela sent la grosse ficelle interprétative.

Les femmes célibataires seraient, elles, mystérieusement épargnée par ce syndrome du mâle célib. On ignore pourquoi. Les femmes sont meilleures que les hommes. La conclusion est sans appel : c’est le mâle qui est en question plus que le fait d’être célibataire. Au passage on apprend que, dans cette catégorie, les hommes ont été plus touchés que les femmes, alors que beaucoup de publications montraient les femmes davantage victimes de la Covid que les hommes.

Moins altruistes, moins attentifs aux autres, les hommes célibataires ? Les trois auteuses de cette étude ne sont pas avares de généralisation. La conclusion me semble toutefois un peu hâtive. Comment juger de l’altruisme d’une personne ? Une interprétation à connotation morale est toujours risquée car indémontrable. Tout comportement peut être généré par de multiples causes.

Empathiques

Je remarque cependant qu’une découverte récente montre que c’est la testostérone qui rendrait les hommes plus égoïstes. Cette découverte montre que :

« … la principale conclusion fut que cette hormone atténue l’activité d’une région du cerveau, connue pour son implication dans la considération du bien-être d’autrui. D’où le fait qu’un niveau élevé de testostérone soit associé à l’égoïsme. »

Cela doit donc avoir une raison utile. L’accusation de moindre altruisme est le résultat possible d’un préjugé.

En résumé :

« D’après les études menées par les trois scientifiques dans 67 pays auprès de 46 000 répondants, les hommes célibataires sont ainsi "plus réticents que les hommes mariés, et beaucoup plus réticents que les femmes (y compris célibataires), lorsqu’il s’agit de faire attention, de garder ses distances ou de se laver les mains. »

Et en conclusion :

« Les principaux moteurs de cet écart dû au mariage sont des sentiments d’appartenance sociale plus forts chez les hommes et les femmes mariés, ainsi que des niveaux plus élevés de moralité chez les hommes mariés. »

Trois chercheuses, 67 pays, 46’000 cas : elles ont repris des données et les ont interprétées, parce qu’à trois elles ne peuvent pas interroger 46’000 personnes. C’est ingérable. Elles se sont donc appuyées sur d’autres études.

Au final l’étude dit bien ceci : les hommes célibataires sont 1.5 à 2 fois moins empathiques et altruistes.

Mais je ne fais pas confiance à une étude qui produit des jugements moraux sur la base de statistiques.

Document d'origine ici.