Les législatives 2024 comme chemin vers la guerre

De la route vers la guerre ethnoreligieuse.

Les Sarkozy, Hollande et autre Macron ont été portés au pouvoir par la grande bourgeoisie française mondialiste qui contrôlait les médias, ce qui permettait de prendre le contrôle des esprits. Il faut se rappeler la première élection de Macron où tous les médias se sont ralliés à un type sans programme et sans parti pour l’épauler et ont assassiné Fillion (lui aussi d’ailleurs une ord ?r ?). Ils ont fabriqué Macron en quelques mois.

— Ces présidents ont sacrifié des pans entiers de notre économie, de notre appareil industriel sur l’autel de la suppression des barrières douanières et de la libre circulation des capitaux prédateurs, jetant des millions de Français modestes dans la précarité et le chômage. Pour la bourgeoisie, pour le capitalisme financier apatride, seul compte le profit. Par exemple : si des industries ne rapportent plus assez en France... on fermera les usines (nous laissant à régler la casse sociale) pour les installer en Pologne. Si ensuite, on s’aperçoit que l’on pourrait gagner encore plus au Vietnam, on démontera les usines en Pologne pour les envoyer au Vietnam. Les salariés sont donc mis en concurrence à l’échelle planétaire pour accroître les profits de ceux qui possèdent le capital !

— Ces présidents sont allés encore plus loin dans l’abjection contre leur peuple en laissant entrer des vagues migratoires venues essentiellement d’Afrique, constituées de populations inintégrables. Nous ne sommes plus du tout au début du XXe siècle dans la situation d’intégrer des Polonais, Italiens ou Espagnols. A cette époque, il n’y avait pas de colonel Beltrame égorgé, ni de cousines assassinées à la gare Saint-Charles de Marseille, ni de professeur Paty décapité… ni de policiers égorgés à la préfecture de police de Paris, ni de père Hamel égorgé dans son église… ni l’assassinat raciste de Thomas à Crépol au bal du village. Il n’y avait pas non plus des trafics en tout genre dans les cités minières… On ne parlait pas de refus d’obtempérer… de guerre des gangs, de voitures incendiées le soir de la St Sylvestre.

— Ces présidents ont ainsi sciemment préparé la guerre ethnoreligieuse qui est devant nous. Ils ont fracturé socialement, culturellement et ethniquement la société en reniant le peuple premier de France, constitué de chrétiens blancs qui ont bâti ce pays sous la monarchie capétienne pendant des siècles.

Inutile de refuser de voir l’inévitable. La guerre sera.