Les librairies de droite attaquées en plein Paris

Etrange paradoxe au pays de la liberté d'expression. Après une libraire catholique (photo ci-dessus), c'est la librairie située près de l'école militaire (Paris 8ème) gérée par le nommé Vincent qui a eu droit ce week-end aux attentions de mystérieux "antifas". Vandalisme, serrure sabotée, peinture à la mode écolo aux slogans contre le "fascisme", la recette de ce harcèlement à l'égard de dissidents n'est pas sans rappeler celui exercé dans certains pays européens au siècle dernier peu soucieux de tolérance.

J'ai connu Vincent il y a vingt ans quand il s'occupait de la librairie Facta, propriété d'Emmanuel Ratier. D'accord, ses bouquins étaient politiquement incorrects mais son activité n'a jamais constitué une menace. Contrairement à d'autres idéologies, les vues de la droite française n'ont jamais engendré d'attentats ni de crimes gratuits. Alain de Benoist, Pierre Vial et Bernard Lugan n'écrivent pas dans Libération et ne vont pas à la Gay pride, mais c'est leur droit. Leurs écrits n'ont jamais poussé des droitards à chasser les français au couteau dans la gare de Lyon, ni à attaquer églises et discothèques à la mitraillette. Leurs essais, comme ceux de leurs confrères de gauche, n'ont d'autres buts que de faire réfléchir, d'analyser et de débattre.

Si la société va mal aujourd'hui, Vincent et les cathos tradis n'y sont pour rien puisqu'ils n'ont pas gouverné. Les gens dangereux sont ailleurs.

Revenons à nos vandales amateurs de soupe et de peinture. Après les tableaux salis dans les musées pour attirer l'attention sur l'alimentation des français (je n'ai pas bien compris le lien, mais la rhétorique écolo me dépasse), ce sont les librairies non conformes aux opinions de Jean-Luc Mélenchon et du président Macron qui sont redécorées par des anonymes qui se présentent en sauveur de la démocratie. En l'occurrence, la venue d'un médecin dénommé Louis Fouché pour une rencontre-débat-dédicace ce samedi 10 février 2024.

Qui est ce Fouché ? Un opposant à la vaccination contre le covid, fondateur d'une association regroupant de nombreux autres médecins. Il a dénoncé le gestion de la crise sanitaire, la politique de santé en France. Il a été suspendu trois mois, il est réputé proche de l'ultra-droite mais n'a jamais adhéré à aucun mouvement. Il n'appelle pas au jihad ou à l'insurrection, il veut informer et dénoncer des pratiques qu'il estime malveillantes pour nos concitoyens, et il le fait en tant que professionnel de santé. En principe, il a le droit de s'exprimer en France sans être harcelé.

Personnellement, je découvre un personnage digne d'intérêt. Vacciné trois fois, j'ai chopé cinq fois le covid avec fièvre et toux. Ma mère vaccinée a été hospitalisée deux fois. Une de ses voisines a passé deux mois en pneumologie avec bouteille d'oxygène en convalescence. Plusieurs de mes collègues ont été malades avec complications. Et tout le monde avait reçu ses doses Pfizer ou autres. Donc le docteur Fouché n'est pas un mythomane néo-fasciste, mais bien un professionnel qui pose de bonnes questions.

Ce qui interroge, c'est le choix du ciblage de la librairie Vincent. Pourquoi embêter ce Louis Fouché quand d'autres "super-droitistes" sont bien plus bruyants et actifs ? Qui sont les auteurs de ce vandalisme ? Quel parti, quelle association ? En absence de noms, difficile de savoir. Rappelons qu'un leader des gilets jaunes avait aussi été victime de dégradations à son domicile, et ce n'était pas l'oeuvre de l'extrême-gauche.

Car une question se pose : Qui surveille et harcèle les "complotistes" ? Qui fournit infos et logistique à ces gens ?

A une époque où le ministre de l'intérieur envoie la troupe arrêtée des jeunes droitards qui sortent d'une commémoration dans un cimetière, où on dissout à tout va chaque association qui n'est ni de gauche ni macroniste, on peut se demander ce qu'il va rester de la liberté de penser d'ici quelques années. En attendant, remerciant nos vandales de nous avoir fait découvrir le docteur Fouché, dont nous écouterons les interventions sur les réseaux sociaux. Un mal pour un bien. Un homme qui énerve laboratoires privés, pouvoirs publics, renseignements généraux et ultra-gauchistes ne saurait être mauvais.

En attendant de retrouver Vincent dans sa librairie, souhaitons bonne continuation à Louis Fouché ;

Illustration de l'article : https://twitter.com/LibrVincent/status/1756319578156630124