Les médecins de Gaza lancent un SOS au monde entier

Avant son offensive terrestre, Israël a coupé toutes les sources extérieures d’électricité et d’approvisionnement en eau de Gaza

Les médecins de Gaza ont envoyé un « message SOS » au monde entier, déclarant qu’après quatre nuits consécutives de la plus grande campagne aérienne israélienne depuis des années (ou peut-être l’histoire), tous les services civils, y compris l’électricité, le carburant et l’eau, sont en train de s’effondrer.

Les responsables de l’hôpital Shifa de Gaza ont également affirmé que les Israéliens s’en prenaient aux premiers intervenants, alors que le nombre de Palestiniens tués est passé à 940, dont au moins 140 enfants.

On estime à 263 000 le nombre de Palestiniens déplacés à ce jour.

Israël a également révisé ses chiffres, annonçant que la terrible attaque du Hamas de samedi et dimanche a tué plus de 1 200 Israéliens. Parmi eux se trouvaient au moins 14 Américains et de nombreux autres citoyens étrangers.

Un responsable sanitaire de Gaza a annoncé mercredi :

« Nous souffrons … et le monde ne bouge pas le petit doigt. » « C’est un SOS au monde entier… vous devez nous aider », et a confirmé que l’unique centrale électrique de Gaza était à court de carburant. – Al Jazeera

L'OTAN considère la riposte proportionnée pic.twitter.com/FvgZw4gLlS — Renaud Patrick (@RenaudPatrick9) October 11, 2023

Israël a déjà coupé toutes les sources extérieures d’électricité et d’approvisionnement en eau.

Al Jazeera a cité son correspondant qui a déclaré que les habitants de Gaza sont « piégés dans une cage » et n’ont nulle part où aller, face aux frappes aériennes israéliennes incessantes :

« Gaza est complètement verrouillée par Israël, et sa situation humanitaire se détériorait déjà depuis de nombreuses années en raison d’un blocus de longue durée. Mais ces cinq jours ont été extraordinaires. Un blocus complet, pas d’électricité, pas d’eau, pas d’approvisionnement en nourriture, pas d’approvisionnement médical et, pour couronner le tout, des bombardements incessants. Toutes les fournitures s’épuisent car il n’y a pas de couloirs d’urgence ou humanitaires ouverts pour que l’aide, quelle qu’elle soit, puisse entrer dans la bande de Gaza. La population est coincée dans une cage sans accès à l’aide de l’extérieur. » – Al Jazeera

Des médecins palestiniens auraient été tués…

De manière controversée, l’administration Biden affirme être en pourparlers avec le gouvernement égyptien et des responsables régionaux afin d’établir un corridor humanitaire par lequel les civils palestiniens, en particulier les citoyens américains et les détenteurs de passeports encore bloqués dans la bande de Gaza, pourraient être évacués.

« L’administration du président Joe Biden a commencé à se coordonner avec d’autres pays pour mettre en place un passage humanitaire à travers l’Égypte afin d’évacuer les Palestiniens et les citoyens possédant la nationalité américaine , a rapporté Kan « , indiquent des sources régionales. – The New Arab

« La chaîne israélienne n’a pas donné plus de détails sur les Palestiniens qui seraient autorisés à quitter l’enclave lourdement bombardée, ni sur l’endroit où ils seraient installés lorsqu’ils atteindraient le territoire égyptien . » – The New Arab

Israel using white phosphorus shells in the Port of Gaza, densely populated with civilians pic.twitter.com/2HmGkILxLL — What the media hides. (@narrative_hole) October 11, 2023

Traduction :

Israël utilise des obus au phosphore blanc dans le port de Gaza, densément peuplé de civils.

Mais les sceptiques du plan de corridor humanitaire ont posé les questions clés suivantes :

Comment les habitants de Gaza pourraient-ils se rendre jusqu’à la sortie du « couloir humanitaire » au milieu des bombardements incessants ?

Comment l’Égypte, qui souffre elle-même de difficultés économiques et d’un manque d’infrastructures, peut-elle espérer accueillir tous ces réfugiés ?

Cela reviendrait-il à faciliter un « vidage » démographique massif de Gaza en encourageant la population à partir, au lieu que les puissances mondiales recherchent un accord de cessez-le-feu ?

Mardi, Israël a bombardé le seul poste frontière entre Gaza et l’Égypte.

Plus de deux millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza sur une superficie de quelques kilomètres carrés.

Le point de passage de Rafah est essentiellement la seule possibilité de fuite pour les civils de Gaza. Le Washington Post a noté que « la bande de Gaza est un peu plus de deux fois plus grande que Washington, D.C., mais compte trois fois plus d’habitants », soit environ 2,3 millions de personnes.

Bande de Gaza : nulle part où aller.

Aujourd’hui, la population doit faire face à un black-out total et à l’absence de communications, alors qu’une incursion terrestre israélienne est imminente :

« La situation est exceptionnelle et horrible sur le terrain », a déclaré Ziad Shehadah, directeur général de Humanitarian Care Malaysia, à Al Jazeera, alors que les travailleurs humanitaires tentent d’acheminer de l’aide à Gaza. « Nous essayons de leur fournir [aux personnes qui ont fui leurs maisons pour se réfugier dans les écoles de l’UNRWA] des paquets de nourriture, des oreillers, des couvertures et ainsi de suite, mais nous sommes confrontés à deux problèmes. » « Premièrement, la plupart des fournitures sont stockées près de la frontière, ce qui les rend inaccessibles. » « Deuxièmement, la plupart des produits sont sur le point d’être épuisés », a déclaré Shehadah. – Al Jazeera

🇵🇸🇮🇱🚨‼️ BREAKING : Video analysis shows that they specifically target the foundation of houses with two JDAMs at once … to ensure their collaps.





- > With this method, nothing will be standing soon ! pic.twitter.com/muY4xPCbX2 — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 10, 2023

Traduction :

Une analyse vidéo montre qu’ils visent spécifiquement les fondations des maisons avec deux JDAM à la fois … pour s’assurer de leur effondrement -> Avec cette méthode, plus rien ne sera debout bientôt !

Alors que les États-Unis et l’Occident se sont concentrés sur les images et les reportages horribles du massacre terroriste d’Israéliens qui a eu lieu ce week-end, les responsables palestiniens ont accusé l’Occident de déshumaniser les civils de Gaza.

C’est ce qu’a montré l’échange houleux qui a eu lieu mardi au département d’État :

After Biden cheered on Israel’s decimation of Gaza, The Grayzone’s @MaxBlumenthal challenged the State Dept on the calls for genocide and collective punishment by Israeli leaders, and pressed @StateDeptSpox to acknowledge that Israel has killed masses of children this week pic.twitter.com/hskUQOrcUj — The Grayzone (@TheGrayzoneNews) October 10, 2023

Traduction :

Après l’acclamation de M. Biden à la décimation de Gaza par Israël, le site de The Grayzone @MaxBlumenthal a interpellé le département d’État sur les appels au génocide et à la punition collective lancés par les dirigeants israéliens, et a insisté sur le fait qu’il était nécessaire de mettre en place un système d’alerte précoce @StateDeptSpox de reconnaître qu’Israël a tué des masses d’enfants cette semaine

Les États-Unis ont régulièrement soutenu le droit d’Israël à se protéger face aux actes terroristes commis par le Hamas et le Jihad islamique palestinien (PIJ). Ce soutien intervient dans un contexte où des centaines de missiles sont lancés depuis Gaza, tandis que la plupart des victimes des frappes aériennes israéliennes sont des civils, y compris femmes et enfants.

Israël a rétorqué que le Hamas se cache parmi les résidences et les installations civiles, ce qui rend les « dommages collatéraux » pratiquement impossibles à éviter.

Footage captured in the streets of Gaza showcases the destruction caused by Israeli air strikes over the past days.



At least 950 Palestinians have been killed since Israel began launching air strikes on Gaza, after an attack on Israel by Palestinian fighters on Saturday. pic.twitter.com/YxihotPogj — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 11, 2023

Traduction :

Des images prises dans les rues de Gaza montrent les destructions causées par les frappes aériennes israéliennes de ces derniers jours. 950 Palestiniens au moins ont été tués depuis qu’Israël a commencé à lancer des frappes aériennes sur Gaza, après une attaque de combattants palestiniens contre Israël samedi.

Les critiques ont affirmé que l’armée israélienne ne tient pas compte des civils et que les récentes déclarations des responsables israéliens indiquent qu’un génocide est en cours. Israël a déclaré que ce sont les terroristes du Hamas qui commettent un génocide contre les Juifs.

Source : Zero Hedge

