« Le futur est déjà la, il n’est simplement pas reparti équitablement » quand William Gibson a fait cette remarque en 1993, il n y avait ni Facebook, ni iPhone, ni iPad ! Ce fut l’une des observations les plus révolutionnaires et qui existe encore aujourd’hui.

A la fin du 20ème siècle, le monde connaît des évolutions rapides et des transformations radicales et l'alternance des caractéristiques de ses outils techniques et de communication, alors que plusieurs révolutions apparaissent dans l'information et les moyens de communication, en plus du développement de l'informatique électronique, qui a imposé et a ouvert la porte au changement dans tous les domaines scientifiques et techniques, sociaux, politiques et, en particulier, dans le domaine médiatique. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on suivait fréquemment les témoignages et déclarations d'un groupe d'experts et de spécialistes des affaires médiatiques affirmant que l'avenir de la communication d'ici 2025 ou même avant, la presse papier prendra fin . Certains ont avancé que l'année 2040 sera l’année où les médias traditionnels seront complètement éteints. Un tel discours peut être décrit comme une lettre de fins :

La fin de la télévision et la fin du grand écran.

La fin de la culture écrite et la fin de la presse papier.

La fin de la radio.

La fin de l'audience et la fin de la réception.

La scène internationale des médias et de la communication connait un état de tension professionnelle, intellectuelle et économique entre les médias traditionnels conservateurs et les nouveaux médias révolutionnaires et alternatifs.

Quand on parle de nouveau médias, on parle simplement d’une nouvelle manière de diffusion rendus possibles par l’agencement de textes, photos et vidéos qui circulent via diverses plateformes sur le Web. Ces outils sont simplement une extension de la presse écrite, de la photo ou de la radio, ce qui est nouveau dans les nouveaux médias, ce sont les nouveaux avantages et un certain confort humain, qui sont devenus des marges occupantes auxquelles les médias traditionnels n'ont plus accès ou n'ont pas pu aborder et traiter en raison de la faiblesse de la technologie.

Nous sommes à l'ère de la communication et de nouveaux formats innovants, un Axé sur les réseaux sociaux et l’information directe et facile d’accès, Les nouveaux médias ont ainsi massivement recours aux réseaux sociaux et aux plateformes collaboratives sur le net. Par exemple, l’espace le plus investi par les médias nouvelle-génération, c’est YouTube. Sur le site, des vidéos ont vu le jour avec un format plus long, ainsi qu’un contenu plus enrichi et travaillé.

À titre d’exemple, le journal Le Monde y a proposé sa première vidéo Open Source. En collaboration avec la nouvelle chaîne média BellingCat, les journalistes ont repris tous les documents multimédias accessibles librement en ligne, afin d’élucider une enquête.

Si l'on considère que la population du globe est d'environ 7,3 milliards de personnes, 3,17 milliards d'entre eux sont connectés à Internet, soit près de la moitié, et chacun d'eux possède 5,54 comptes sur les réseaux sociaux. Plus que tout cela, nous enregistrons chaque jour 1 million de nouveaux utilisateurs de réseaux sociaux mobiles, ce qui équivaut à 12 nouveaux utilisateurs par seconde. Parmi tous ces chiffres, Facebook est classé avec 1,71 milliard de comptes, YouTube est un milliard, le nombre d'utilisateurs de WhatsApp est d'environ 900 millions et LinkedIn est de 450 millions.

Le secteur de l’information ne cessera d'y croitre, vu le rythme de l’innovation technologique, mais la transformation et l’évolution sont des processus complexes, parce que le changement s'accompagne généralement de certains concessions qui peuvent être sacrifiées et perdre certains avantages que l’individu a vécus auparavant, par conséquent, le nouveau est généralement ambigu et la fin est inconnue, Mais une chose est sûre c’est que « Le futur est déjà la, il n’est simplement pas reparti équitablement » .