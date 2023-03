Les nuits de la lecture : Clara Dupont-Monod...

Pour les nuits de la lecture, le Carré d'Art de Nîmes recevait Clara Dupont-Monod...

Un joli moment où l'on a pu apprécier l'humour de cette romancière, sa bonhomie...

En 2021, son roman S'adapter, qui raconte l'arrivée d'un enfant handicapé dans une famille, est récompensé du prix Femina. Un mois plus tard, le roman reçoit également le Prix Goncourt des lycéens.

Présentée comme une historienne, médiéviste, journaliste, Clara Dupont-Monod réfute d'abord le statut d'historienne : elle se dit simplement passionnée de Moyen Age et de langue française.

Dans ses oeuvres, elle affirme s'intéresser souvent à la marge. Elle a écrit des romans médiévaux avec des personnages en marge, par exemple, dans La Folie du roi Marc où elle raconte l'histoire du roi Marc, rendu fou de douleur par l'amour qui unit Yseut, sa femme, à Tristan, son neveu, son quasi-fils.

Elle cite aussi Nestor rend les armes, l'histoire d'un obèse pour qui tout est effort et douleur. Cette histoire lui a été inspirée par un événement vécu : un obèse qui monte dans un bus et qui subit la réprobation générale. On reproche souvent à une personne son obésité : "c'est de sa faute..."

Et Clara Dupont-Monod de rajouter : On écrit toujours le même livre.

"Comment vous est venue l'idée de faire parler les pierres des murs de la maison ?" demande-t-on à la romancière.

"Elles parlent des Cévennes, de Nîmes, c'est un peu magique... les pierres sont donc les narratrices dans le roman. Le but était aussi de faire passer une émotion, sans que ce soit trop lourd, poisseux..."

Clara Dupont-Monod rappelle que "son père donnait des prénoms aux pierres des Cévennes, un univers minéral... un paysage qui se mérite, ce n'est pas la Riviera, c'est à l'homme de s'adapter à la nature."

La romancière a réussi à restituer toute la sensualité de la nature et elle se met à la hauteur de l'enfant inadapté : seuls l'ouïe et le toucher fonctionnent : on sent, on goûte...

De plus, les enfants de la fratrie ne sont pas nommés, ce qui donne au récit une allure de conte ou de fable et une valeur universelle...

L'aîné apprend à son frère les couleurs par les sons (car il est privé du sens de la vue). Il faut donc s'adapter à l'inadapté, un être dénué fondamentalement de malveillance.

La cadette, elle, n'admet pas cet enfant, elle trouve cela parfaitement injuste, et elle a raison ; c'est injuste. Elle est dégoûtée par ce corps mou, défaillant, elle est pleine de colère, de violence...

Clara Dupont-Monod rappelle ensuite que la fratrie est un thème littéraire peu exploité.

Il y a aussi le petit dernier qui arrive quand l'enfant inadapté est mort... et qui se pose des questions : "Si tu n'étais pas mort, est-ce que je serais là ?"

C'est l'enfant de la renaissance, c'est gratifiant mais aussi encombrant.

Le livre de Clara Dupond-Monod a connu un beau succès et a été traduit en plusieurs langues...

J'avoue que cette rencontre avec la romancière m'a donné envie de lire ses oeuvres... un bon moment passé en sa compagnie dans une ambiance chaleureuse et conviviale...

