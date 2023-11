Les passeurs de la solidarité

Trop souvent les SDF sont ignorés par les passants, beaucoup détournent le regard ou changent de trottoir, oubliant que ce sont des hommes ou des femmes ayant subi un accident de la vie.

Vous savez bien.... ce saut dans le grand gouffre que la vie peut nous faire rencontrer sur la route :



la perte d'un travail ;

une expulsion locative sans relogement,

une séparation ;

des parents qui vous jettent à la rue,

une dépression....



Nous avons rencontré tous ces « cas de figure » et quelques autres.

Inquiets d'en voir tant, des jeunes et des moins jeunes, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs de ces personnes.



Il s'agit pour nous de voir ce qu'il est possible de faire.

Facebook peut être le vecteur permettant l'action des passeurs de la solidarité.



Nous avons rencontré deux de ces citoyens remarquables.



L'histoire commence par un coup de téléphone que nous adresse une dame qui au cours d'une promenade a rencontré un cinquantenaire, SDF depuis peu à cause d'un de ces accidents de la vie évoqués.

Cet homme dort dehors sans aucune protection contre les éléments.

Dormir est un grand mot, il a du mal à fermer les yeux la nuit, à l'humidité, parfois sous la pluie.

Le couple, avant de nous avertir, apporte quelques effets à Pierre- nous l'appellerons ainsi-et un peu de nourriture .

Il redonne à ce monsieur des raisons de croire en l'humanité

Nous rencontrons le couple, recherchons en vain Pierre qui s'était absenté et décidons d'un commun accord de lui fournir une tente, un duvet, de lui procurer de la nourriture auprès d'une association caritative, de celles qui sont sur le terrain .

En fin de journée nous nous retrouvons, le couple, Pierre et nous-mêmes à discuter et à faire le point pour qu'il obtienne une domiciliation et puisse recouvrer des papiers.



Aujourd'hui nous aidons un français, né en France de parents français, le soir même nous nous sommes préoccupés d'une femme réfugiée d'un pays, agressée sauvagement par un inconnu .

Nous ne faisons pas de tri, pour nous un humain est nôtre frère ou notre sœur quelles que soient ses origines.

Revenons à Pierre... Il est entouré, nous ne le laisserons pas tomber.

Merci à ces passeurs de solidarité, faites comme eux

ne passez pas votre route, arrêtez- vous, il y a toujours quelque chose à faire ENSEMBLE !



Smina KERNOUA et Jean-François CHALOT