Les Présentateurs Virtuels : Nouvelle Tendance dans les Médias

ce n’est pas l’IA qui sera chargée de la censure, ni de déterminer ce qu’il est bon que le peuple sache aou pas

perso, je me passerais volontiers de présentateurs météo qui dramatisent en permanence à propos du « réchauffement climatique » pour devenit soutriant quan ils annoncent un « grand beau temps » et « des temprératures estivales qui vont nous permettre de profiter du week-end »

faudrait savoir

un bulletin avec des cartes et une voix off qui se contente d’expliquer sans jeger de ce qui est « agréable » ou « inquiétant me conviendrair davantage

je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les présentateurs, mâles ou femelles, ont de plus en plus tendance à pontifier et à utiliser un ton péremptoire pour nous expliquer ce qu’on serait bien trop cons pour comprendre sans leur intervention providentielle, et tout ça avec des voix griardes et grinçantes et un débit qui n’autorise pas de répit : on doit tout avaler d’un coup, comme une potion

et je ne parle même pas de »droit de réponse", évidemment, puisqu’il s’agit d’émissions/réceptions et non pas de dialogue

ce n’est même plus de la propagande, c’est de l’ndoctrinement comme ceux qu’on pratique dans les sectes

alors, virtuels ou pas, c’est secondaire, si c’est de la daube !