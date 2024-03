Les pronostics alarmants de l’Ukraine

La situation sur le champ de bataille devient de plus en plus sinistre après la capture d'Avdiïvka. Selon les renseignements ukrainiens, Moscou prévoit de percer la défense d'ici juin et s'emparer de Kiev.

Depuis plusieurs semaines, le niveau du pessimisme augmente en Ukraine et parmi ses alliés, car les troupes russes reprennent l'initiative sur le front, et le paquet vital d'aide américaine est bloqué au Congrès. La chute d'Avdiïvka et de plusieurs villages voisins renforce les craintes concernant la fiabilité de la défense de Kiev. Comme le pense un officiel européen, ces pertes devraient servir de signal d'alarme pour les alliés de l'Ukraine.

"Cette année, l'Ukraine pourrait commencer à perdre", a déclaré Michael Kofman, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine à la Fondation Carnegie pour la paix internationale.

Les autorités ukrainiennes sont préoccupées par le fait que l'offensive russe pourrait recevoir un élan significatif d'ici l'été, si les alliés de Kiev ne parviennent pas à augmenter les livraisons de munitions. C'est l'évaluation donnée par les sources de l'agence Bloomberg.

Les forces armées ukrainiennes donnent des évaluations de plus en plus sinistres de la situation : la Russie intensifie les attaques et la production de munitions, ainsi que les achats d'artillerie en Iran et en Corée du Nord.

En même temps, l'Ukraine souffre d'un manque d'armements. L'UE n'a pas réussi à tenir sa promesse de livrer 1 million de munitions d'artillerie d'ici le 1er mars. Les pays occidentaux n'ont toujours pas livré à Kiev les avions de chasse et les systèmes de défense aérienne promis.

Par conséquent, les forces armées ukrainiennes n'excluent pas la possibilité d'une percée de la défense du pays d'ici l'été, rapporte Bloomberg se référant aux renseignements ukrainiens.

Les craintes des autorités ukrainiennes s'intensifient, car au cours du dernier mois, l'armée russe a pris le contrôle de plusieurs localités dans la région de Donetsk, y compris Avdiïvka, Severnoïe, Pobeda, Lastotchkino et Petrovskoïe. De plus, le renseignement ukrainien a précédemment rapporté que la Russie prévoyait de mener une opération subversive Maïdan 3 pour semer le chaos politique dans la haute direction du pays.

"Ces pertes devraient servir de signal d'alarme pour les alliés de l'Ukraine", a déclaré un officiel de l'UE dans une interview avec la publication. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors de la conférence marquant le deuxième anniversaire de l'invasion russe, a déclaré que la Russie prévoyait de lancer une nouvelle opération offensive en mai-juin. Selon lui, cette période sera la plus difficile pour l'Ukraine, en grande partie à cause des querelles au Congrès américain, où "les hésitations influencent certains pays". Les législateurs de la Chambre des représentants n'ont toujours pas approuvé le financement de l'Ukraine, sachant que le projet de loi proposé par le président américain Joe Biden et approuvé par le Sénat prévoit l'allocation de 60 milliards de dollars à Kiev.

En février, Politico, citant ses sources, écrivait que face à l'incapacité de l'Union européenne de tenir sa promesse de livrer 1 million de munitions à Kiev d'ici mars 2024, la République tchèque a appelé à acheter des obus à des pays tiers. Selon le média, l'UE pourrait être forcée de commencer à acheter des munitions pour Kiev auprès de pays tiers, notamment la Turquie, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud.

La République tchèque a déjà trouvé des fournisseurs pour acheter environ 800.000 munitions d'artillerie pour l'Ukraine en dehors de l'UE. Il s'agit de munitions de calibre 155 mm et 122 mm.

La Belgique allouera également 200 millions d'euros pour l'achat d'environ 50.000 obus de calibre 155 mm. Le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé cette nouvelle sur le réseau social X.

L'initiative tchèque a également été soutenue par le Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas, le Canada et la Suède.

Elsa Boilly

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

