Les propos d’Emmanuel Macron sur l’éducation : du mépris !

On croit rêver en entendant cet extrait du discours d'Emmanuel Macron !

"L'éducation nationale doit renouer avec l'ambition d'être une des meilleures d'Europe. Dès la rentrée, notre école va changer à vue d'oeil pour les enseignants qui seront mieux rémunérés, pour les élèves qui seront davantage accompagnés en français, en mathématiques pour leurs devoirs et pratiqueront plus de sport à l'école, pour les parents qui verront le remplacement systématique des enseignants absents..."

Et par quel miracle Emmanuel Macron va-t-il faire en sorte de régler le problème du remplacement des profs absents ?

Le ministère peine à recruter des enseignants, une catégorie professionnelle déconsidérée, sous payée, méprisée.

Est-ce qu'il envisage de faire remplacer les profs absents par des collègues en fonction, déjà surchargés de travail ?

Pour Macron, la revalorisation passe effectivement par du travail supplémentaire, à savoir les remplacements des professeurs absents. Ce n’est pas de la revalorisation mais un travail supplémentaire mal rémunéré...

C'est une façon d'évacuer le problème...

Emmanuel Macron promet aussi de meilleures rémunérations pour les enseignants !

Il serait temps, mais, en fait, cette meilleure rémunération ne sera donnée aux enseignants que s'ils acceptent de travailler plus.

Travailler plus pour gagner plus : on connaît ce slogan de l'ultra libéralisme.

Encore une fois, de fausses promesses, un discours creux, sans substance, sans consistance...

"Notre école va changer à vue d'oeil", ose même affirmer Emmanuel Macron.

Mais par quelle formule magique ?

L'éducation est en détresse depuis des années : manque d'ambition, justement...

Nivellement par le bas, diminution des exigences, suppression des difficultés, orthographe, grammaire négligées, alors que l'enseignement de la langue est essentiel.

De plus en plus le baccalauréat est bradé, les programmes rabotés, l'enseignement du latin et du grec sacrifié...

Un fiasco !

Bien sûr, de nombreux collègues fournissent un travail acharné, défendent leurs domaines de connaissances, se battent pour leurs élèves.

Mais l'éducation, comme l'hôpital connaissent un déclin et une crise sans précédent.

Les problèmes de discipline sont présents dans la plupart des établissements et ce, dans l'indifférence générale...

Les propos d'Emmanuel Macron montrent qu'il n'a pas pris la mesure des problèmes que connaissent les enseignants.

Pire encore : c'est du mépris, comment peut-on parler de revalorisation du métier des enseignants, alors qu'on leur demande de travailler toujours plus ? Ce n'est pas sérieux...

http://rosemar.over-blog.com/2023/04/les-propos-d-emmanuel-macron-sur-l-education-du-mepris.html