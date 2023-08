Ce soir-là, je voulais assister à un spectacle musical près de la Maison Carrée à Nîmes... Je m'installe sur un banc, près de la scène, alors que les techniciens s'activent pour préparer le concert de la soirée...

Les musiciens commencent alors à faire des essais, à tester le son de leurs guitares...

Soudain, devant la scène, surgit un homme qui se met à danser tout en fumant un joint, avec une bouteille à la main...

Aussitôt, se répand une odeur incommodante due à la fumée de son pétard...

Le voici qui se met à tanguer, à se balancer, les bras écartés, toujours devant la scène alors que le spectacle commence.

Un spectateur qui se trouve au premier rang lui dit qu'il faut maintenant s'asseoir pour ne pas gêner les artistes et les spectateurs...

Peine perdue : l'homme rigole, ivre de drogue et d'alcool et continue à faire le spectacle à lui tout seul.

Il s'adresse même familièrement aux musiciens qui sont sur scène.

Certains spectateurs s'amusent de le voir dans cet état d'inconscience...

Pour ma part, je trouve son comportement désolant, inadmissible : il m'empêche d'assister sereinement au spectacle...

Mais personne n'intervient pour le faire partir... si bien que, dépitée, je m'en vais...

On perçoit là les ravages de la drogue qui met dans un état second, qui fait perdre toute conscience de la réalité...

Quelle déchéance !

On sait aussi que la drogue au volant est responsable de nombreux accidents de la route. On se souvient du cas de Pierre Palmade consommateur de cocaïne.

Résultat : des vies anéanties, détruites irrémédiablement.

En 2021, après la vitesse excessive et l'alcool, les stupéfiants ont été la troisième cause d'accidents mortels. Chaque année, 700 personnes perdent la vie sur la route, tués par des conducteurs sous l'emprise de la drogue. Les substances le plus détectées sont le cannabis, qui altère les réflexes, et la cocaïne, un excitant.

"Sur les réseaux sociaux, des centaines de comptes éphémères proposent aux usagers différentes variétés de cannabis ou d'autres drogues, livrables à domicile en quelques clics. "Pour faire simple, Twitter est devenu une rue où les dealers font passer leurs flyers publicitaires et Snapchat est comme l'arrière-boutique où se négocient les transactions", décrit Steve Bonet, directeur conseil chez Atchik, société toulousaine de modération de contenus sur les réseaux sociaux."

Où sont les campagnes de prévention ? Que fait le gouvernement pour juguler les trafics de drogue ?

Une économie souterraine qu'on laisse perdurer et croître...L'argent encore et toujours au coeur de nos sociétés...

