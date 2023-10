Les relations entre l’Arabie saoudite et les États-Unis remises sur le tapis

Dernièrement, j’ai suivi de nombreux reportages sur la façon dont la décision de l’Arabie saoudite de prolonger la réduction de la production et des exportations de pétrole jusqu’à la fin de l’année affecte ses relations avec les États-Unis. Ces deux pays ont récemment repris le dialogue et la communication sur plusieurs questions, notamment la normalisation des relations avec Israël.

La politique de l’Arabie saoudite en matière de production et d’exportation de pétrole dépend de divers facteurs et calculs. Certains d’entre eux sont liés au marché mondial et à la manière de maintenir des prix plafonds équitables en régulant l’offre et la demande. D’autres sont liés aux intérêts stratégiques de l’Arabie saoudite et aux recettes nécessaires à son budget. Il s’agit de calculs économiques plutôt que politiques, et je pense que ce « message » est parvenu aux décideurs américains, tout comme les confirmations qu’il n’y a pas de retour en arrière sur cette politique.

Les intérêts économiques de l’Arabie saoudite passent avant les partenariats et les alliances stratégiques avec les grandes puissances, en particulier les États-Unis, compte tenu des circonstances récentes de leurs relations.

Les pays producteurs et exportateurs de pétrole, en particulier les principaux acteurs du marché mondial, n’ont aucun intérêt à ce que les taux d’inflation mondiaux augmentent en raison de la hausse des coûts de l’énergie. Cela nuit aux économies, aux activités manufacturières et à la demande mondiale de ce produit stratégique. Cependant, ils ne veulent pas non plus que les prix tombent à des niveaux qui ne correspondent pas à leurs plans de développement et à leurs budgets.

Les inquiétudes des Etats-Unis ne portent pas seulement sur l’augmentation des prix du pétrole. Elles concernent également la coopération stratégique croissante entre l’Arabie saoudite et la Russie, notamment en ce qui concerne la coordination des politiques pétrolières. Malgré cela, les États-Unis ont augmenté le prix du gaz qu’ils exportent vers leurs alliés européens au lieu du gaz russe qu’ils préfèrent, ce qui a considérablement perturbé leurs économies. À la lumière de ce qui précède, il est difficile d’ignorer le dilemme auquel sont confrontés la Maison Blanche et le président Joe Biden dans leur quête d’un second mandat présidentiel, alors que la hausse des prix de l’énergie coïncide avec l’année électorale qui s’annonce. La hausse de l’inflation et des prix des carburants sont devenus les deux principales cibles des campagnes du GOP contre les démocrates.

Tout porte à croire que Riyad et Washington n’ont pas complètement rétabli leurs relations. Bien qu’ils aient surmonté la phase critique de tension qui a marqué leurs relations ces dernières années, ils traversent toujours une phase de réalignement ou d’établissement de nouvelles règles pour leur alliance/partenariat, conformément à la nouvelle vision stratégique de l’Arabie saoudite. Cette vision, notamment défendue par Son Altesse le prince Mohammed bin Salman, le prince héritier saoudien, est basée sur la diversité, la maximisation des retours de l’Arabie saoudite à partir de partenariats et d’alliances stratégiques construits sur le dynamisme, les intérêts mutuels et les avantages.

Cela s’est manifesté dans la fameuse « poignée de main » entre Son Altesse le prince Mohammed bin Salman et les États-Unis.

lors de sa visite en Arabie saoudite à la mi-2022. Il convient de noter que les réunions et les visites de hauts fonctionnaires des deux pays ont connu un essor significatif au cours des derniers mois, ce qui témoigne d’une conviction partagée de parvenir à un accord global sur toutes les questions sécuritaires, militaires, nucléaires et politiques inscrites à l’ordre du jour de leur dialogue stratégique commun.

Tout ceci ne nie pas que les Etats-Unis ont peut-être accepté ce qui s’est passé dans leurs relations avec les alliés du Golfe et du Moyen-Orient. Il est possible qu’ils tendent à accepter la situation actuelle, notamment en raison des positions de ces alliés sur la guerre en Ukraine et les coups d’État en Afrique, qui ont des implications stratégiques favorables à la Russie et à la Chine. Cela pourrait renforcer l’idée, chez les décideurs américains, d’adopter le réalisme dans leurs relations avec les alliés du Moyen-Orient et de les conserver dans un contexte d’intensification de la concurrence et des conflits entre les grandes puissances mondiales pour la domination et l’influence dans l’ère de l’après-guerre d’Ukraine.

Dans l’ensemble, il est difficile de dire que les relations entre l’Arabie saoudite et les États-Unis se dirigent vers une nouvelle tension en raison des prix de l’énergie. Il est également difficile de dire que Washington peut ignorer cette question dans la gestion de ses relations avec Riyad. Cependant, la nouvelle question est de savoir comment les deux parties peuvent parvenir à une compréhension commune qui serve leurs intérêts. Dans tout cela, nous devons toujours nous rappeler que le changement de personnes à la Maison Blanche est une variable importante dans ces relations historiques.

Les relations avec l’Arabie saoudite sont un point de discorde dans les conflits entre démocrates et républicains, tant au Congrès qu’au niveau présidentiel, lors des élections et dans la pratique politique réelle. Nous devons également nous rappeler que la question du prix de l’énergie, malgré son importance stratégique pour les deux parties, n’est qu’un aspect de leur partenariat, et non le plus important. Par conséquent, quelles que soient les divergences liées à cette question, les choses tendent à revenir progressivement à leur état normal, surtout si les deux parties parviennent à de nouveaux accords et à de nouvelles ententes concernant le reste de leurs relations.