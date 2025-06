Les responsabilités de Charles de Gaulle et de ses complices dans la défaite de 1940 (1)

@Garibaldi2

Quid du ’’traite germano soviétique d’amitié, de coopération et de délimitation’’, postérieur à l’invasion conjointe de la Pologne en septembre 1939, on était là très au delà de la simple non agression. Les soviétiques ont fourni du pétrole, qui a servi aux chars et avions allemands qui nous ont attaqué en 1940 !

le 18 juin 1940, le commissaire du peuple aux affaires étrangères de l’URSS Molotov communique à l’ambassadeur allemand les ’’plus chaleureuses félicitations du gouvernement soviétique à l’occasion du brillant succès des forces allemandes’’ !

cf Documents on German foreign policy 1918-1945. Series D, (1937-1945) Vol. 9, The war years, March 18-June 22, 1940 page 599, N° 471,

’’103/112228

The Ambassador in the Soviet Union to the Foreign Ministry

(l’ambassadeur allemand au ministre allemand des affaires étrangères)

Telegram

most urgent Moscow, June 18, 1940—1 : 10 a. m.

No. 1167 of June 17 Received June 18—1 : 00 a. m.

Molotov summoned me this evening to his office and expressed the

warmest congratulations of the Soviet Government on the splendid

success of the German Wehrmacht.

Bon, sur ce coup, j’ai galéré, mais j’ai trouvé la source !