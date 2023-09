@Com une outre

J’aime ces grands élans de générosité, l’Etat devant subvenir à tout, Refuge derrière lequel on se retranche, n’hésitant pas non plus à pointer un doigt vengeur pour son inaction.

Mais que fait l’Etat !!!! Pourquoi ne s’en occupe t-il pas ! C’est un scandale !

Bien sûr, mais à un moment, il faut avoir les moyens de ses émotions. Parce que je suis ému sur un sujet, le Pays doit l’être aussi et participer, afin de résoudre l’intolérable à mes yeux. L’état devant faire à ma place pour ma bonne conscience ou bien pour pallier à mon inconscience.

Bon. Nous sommes dans un Pays surendetté et pas qu’un peu, nous avons l’honneur d’être le Pays taxant le plus ses citoyens. Ce qui engendre des contestations permanentes. Tout le monde râle, en à marre de ’banquer« en permanence, c’est insupportable, etc, etc...

Tout coûte, et de plus en plus, alors ? Etes vous prêt à payer encore plus d’impôt et de taxes (car il faudra que l’Etat s’endette encore plus, le pognon ne tombe pas du ciel), nous vivons à crédit, nous et les générations futures ! Doit on par un émoi garantir aux génération d’après des lendemains qui ne vont pas trop chanter ?

Si les taxes sont payées par tous, pour ce qui est des impôts direct c’est très loin d’être le cas. Je ne vais dire que l’Etat est à bout de souffle, mais nous n’en sommes pas loin.

Prenons aux riches ! Ces enfoirés, faisons leur payer !

C’est une idée, mais non durable, en 80 la gauche libérale venant au pouvoir, les capitaux se sont barrés ailleurs avant de revenir la situation apaisée. Ca peut recommencer et encore plus facilement et plus fortement du fait de la mondialisation et du système et pas forcément revenir en plus. Que croyez vous !

Ayons le moyen de nos émotions, assumons, donnons personnellement, cessons de nous réfugier derrière un Etat providence. C’est que font certaines associations.

Nous n’avons déjà même pas les moyens financier de régler nos propres problèmes, nous n’avons aucun excédent nous permettant de jouer les bons »samaritains" emplissant nos coeurs ou de combler nos émotions.

Oui, c’est profondément injuste, alors agissons personnellement au lieu de demander à d’autres de le faire !