Les sans-gêne de BFM

"Je suis en colère parce que je crois que ce blocage, fondamentalement, c'est un suicide pour une France qui va déjà très mal. On sort de plusieurs années de gilets jaunes, on sort d'une pandémie mondiale de deux ans, on est face à une guerre face à la Russie dont on ne sait pas si elle va dégénérer."



Ainsi parlait, non pas Zarathoustra, mais un de ses lointains disciples, Olivier Babeau, pour ne pas le nommer, économiste de métier, ou de plateau, ou de salon - bliflez les mentions inutiles -, à quatre jours du Grand Soir tant redouté, sur les antennes grand ouvertes de Drahi TV. Chaud bouillant comme un black block prêt à cogner du syndiqué, notre bobo Babeau de plateau tremblait de tout son petit corps et n’avait pas de mots assez durs pour fustiger ces « irresponsables » d’empêcheurs de réformer en rond prêts à bloquer son beau pays, alors même qu’à quelques milliers de kilomètres la « guerre face à la Russie dont on se sait pas si elle va dégénérer » frappait. Et de continuer en roue libre sur sa lancée : "Ceux qui vont souffrir jeudi, ce sont les plus modestes, c'est ceux qui ont besoin de ces journées de travail parce que ce serait trop juste de s'en passer."



A peine avait-il achevé sa lyrique envolée que la balle fut aussitôt reprise au bond par cette chère Roselyne Bachelot, dont les allers retours entre vie politique et ménages médiatiques ont achevé de nous convaincre de ses talents de couteau-suisse : "On entraîne dans le mouvement des gens qui peut-être n'ont pas envie du tout d'arrêter de travailler mais qui y sont contraints par des gens qui les forcent à ne pas travailler, qui dérangent des personnes âgées qui ont des rendez-vous chez le médecin, et ça c'est intolérable", lâcha d’une voix ferme notre Marianne James des tréteaux, se lançant soudain dans un long plaidoyer de défense de Papi Mamie qui « peut être n’ont pas envie du tout » de se faire bousculer par des cohortes de ces Marcel aux écussons de la CGT « qui (les) dérangent ». Cette chère Roselyne, qui plus de dix ans après avoir remis son tablier de Ministre de la Santé, en est toujours à résumer le principal problème de la Santé en 2023 à des histoires d’obstructions de grévistes …



On est sur BFM, on est sur CNEWS, canaux ouverts 8 jours sur 7 aux dignes représentants de cette bourgeoisie de haut rang, qui pour illustrer ses thèses réactionnaires n’hésite jamais à convoquer tour à tour couturières, boulangers de la Rochelle, restaurateurs frileux, ainsi que toutes ces figures pittoresques qu’ils croisent parfois en posant un mocassin à gland sur le bitume à la sortie de leurs taxis.



Des jours et des jours de bourrage de crâne, de bandeaux accusateurs, de débatteurs fulminant contre cette France qui galère. Pour finalement se prendre un râteau, et revenir le surlendemain, pas même gênés d’avoir crié au loup comme des hyènes pour trois vitrines brisées et vingt gueules amochées, nous faire une brillante synthèse de ce qu’ils n’avaient pas plus observé que vu venir.