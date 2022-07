Les SDF risquent leur vie sous la canicule !

DES SDF SOUFFRENT DE LA CANICULE, ILS RISQUENT LEUR SANTE ET LEUR VIE !

RIEN N’EST FAIT OU SI PEU !

« C’est de l’assassinat ! » ce jugement définitif est quelque peu exagéré !? A voir.

Il fait chaud, très chaud, la canicule est là .

Des panneaux d’affichages indiquent dans de nombreuses localités aux habitants de prendre des précautions : rester à l’ombre, se rafraîchir, boire.

Les personnes âgées isolées sont souvent contactées pour leur proposer des services….

Tout cela, c’est bien, cela va dans le bon sens.

Et les sdf de toutes origines ?

El les mineurs isolés qui sont renvoyés à leur majorité des structures, où vont-ils ?

J’ai contacté le 115 de mon département pour m’assurer que tout le monde trouvait un abri.

J’ai reçu cette réponse que je reproduis : « Nous avons une alerte canicule mais le problème c’est le manque de places d’hôtel dans notre département » et plus encore en Ile de France et ailleurs.

Mon interlocutrice était navrée, dépitée….

Ils font ce qu’ils peuvent, je le sais.

N’y a-t-il pas des solutions ?

Pourquoi les Préfets ne lancent-ils pas un ordre de réquisition générale : les gymnases en été par manque d’aération et de fraîcheur sont rarement indiqués.

Par-contre, il existe des milliers et milliers de locaux en pierre libres, il y a aussi les églises de France qui appartiennent à l’Etat ou aux communes par délégation.

Ouvrons ces locaux, aménageons-les !

L’hébergement est un droit imprescriptible et les municipalités devraient, en priorité absolue se préoccuper de la vie de toutes les personnes qui résident dans leur commune.

Les SDF ont besoin de respect, de soutien et personne ne doit les abandonner !

Jean-François Chalot