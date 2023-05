Les tablettes n’ont pas endormi le peuple de France !

En juin 2021, nous avons aidé une femme enceinte qui dormait dans sa voiture. Suite à un sinistre, son bailleur ne voulait pas la reloger car elle était surendettée. Nous nous sommes mobilisés, nous n'étions qu'un réseau. Cette femme et son mari se sont pris en charge avec notre aide, ils ont retrouvé un logement ! Cette bataille a permis en plus de construire le noyau de militants qui aujourd'hui est à l'animation des colibris solidaires et de SOS hébergement. Merci à Sapiens pour son dessin

Nous avons changé d'époque :

Les syndicats n'ont plus la côte, ils sont divisés et dans beaucoup de petites entreprises, on trouve pas ou peu de syndiqués....Ce sont là des commentaires rapides qui ne reflètent pas la complexité de la situation.

Le mouvement social profond d'opposition à la loi scélérate repoussant l'âge légal de la retraite à 64 ans se poursuit et les syndicats ont réussi à s'unir et à avoir le vent en poupe.

La faiblesse du syndicalisme, ce n'est pas le désintérêt porté par les salariés mais sa division.

Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour l'unité, voir l'union organique.

On en est pas là mais si en 36, la réunification a été possible avec le regroupement de la CGTU et de la CGT dans la vieille maison c'est en symbiose avec un mouvement social puissant exigeant l'union.

Ce n'est pas parce que les citoyens seraient captés par leur tablette et indifférents aux autres qu'ils seraient endormis.

Nous avons vu durant ces manifestations du printemps 2023, des personnes qui n'avaient jamais manifesté de leur vie, descendre dans la rue et crier des slogans au coude à coude avec les syndicalistes.

Ne séparons pas le mouvement social en construction, de la solidarité qui se construit et s'élargit !

Il n'y a pas d'un côté ceux qui combattent et de l'autre ceux qui se substitueraient à l’État défaillant et qui par là même seraient dans le replâtrage !

Les militants des associations de solidarité qui, tous les jours accompagnent des personnes dans leurs démarches, s'opposent aux expulsions locatives, aident les surendettés à remplir leur dossier à la Banque de France pour pouvoir enfin repartir, participent au mouvement social.

Ils n'hésitent pas à descendre dans la rue, c'est ce qu'ils font en ce moment et qu'ils font régulièrement pour le droit au logement pour tous par exemple.

Les militants de la solidarité qui interviennent dans les cités et dans les villages s'inscrivent dans une démarche d'éducation populaire :

Des hommes et des femmes subissent de plein fouet les effets de la crise et de la politique des gouvernements qui se succèdent. Ils n'ont rien. Ils désespèrent des politiques et d'ailleurs beaucoup ne votent plus.

Il est indispensable que ces familles ne soient pas oubliées.

L'objectif des militants de la solidarité c'est de remobiliser toutes ces personnes, de les rendre acteurs en leur donnant des outils pour qu'ils puissent sortir la tête de l'eau et d'en faire des citoyens ayant envie de s'engager.

Quand nos deux associations, SOS Hébergement et les Colibris solidaires accompagnent des familles, elles sortent les « sans rien » d'une situation difficile avec leur propre implication et donnent envie à certains de s'engager à leur tour.

Ce n'est ni du replâtrage, ni de la « récupération politique ».

Nous sommes indépendants de tout parti et jaloux de notre indépendance : si quelqu'un essaye même timidement d'instrumentaliser le mouvement, il est tout de suite « sommé' de changer d'attitude.

La transformation sociale, l'extinction de la misère, la reconstruction de l'espoir et la mobilisation ne seront que la résultante, non de combinaisons politiques mais du mouvement de ceux d'en bas.

De l'utopie ? Non ! La volonté de changer de paradigme !

Smina Kernoua et Jean François Chalot