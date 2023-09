Les temps sont mauvais (Ephésiens 5:16)

Ces temps-ci, nous observons une série de signaux indiquant la fin d’un régime démocratique garantissant les libertés d’opinion et d’expression tel que nous l’avons connu en France.

Un premier signal de cette évolution est l’enseignement du genre en primaire. Je reçois des tracts du syndicat de la famille qui a décidé depuis un moment de se battre sur ce terrain. Une chose frappante, c’est que cet enseignement est complètement en contradiction avec les lois françaises comme celles défendues par l’ONU sur l’autorité parentale, le droit des parents à transmettre leurs valeurs et convictions religieuses par le biais de l’éducation au sein de la famille. Ainsi le code civil écrit entre autres que l’autorité parentale « appartient aux parents jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité », que l’Etat garantit le respect de la personnalité de l’enfant et de l’action éducative des familles ». Cela ne semble pas gêner pour autant l’Etat qui donne le droit aux les lobbies transactivistes, LGBT et autres d’enseigner la théorie du genre avec une approche très limitée de la sexualité dès le primaire, ce qui selon la psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont qui intervient sur CNews a des conséquences très graves sur le développent des enfants.

Un autre signal est la proposition de loi transpartisane ayant comme but de bannir du champ de l'expression publique et médiatique toute remise en cause du réchauffement climatique, et de l'origine humaine de celui-ci (Le Figaro du 21/09). Ce projet est soutenu en sous-main par le pouvoir marcroniste et limiterait sévèrement la liberté d’expression en France, gênant même la publication d’articles scientifiques sur ce sujet et ceci au nom d’une « Science » devenue dogmatique.

Un troisième est la nouvelle campagne de vaccins anti-covid. Alors que l’inefficacité du vaccin contre la transmission et l’infection a été largement démontrée, qu’une étude récente en Angleterre révèle que les taux de mortalité pour les années 2021, 22 sont plus élevés chez les vaccinés que les non vaccinés, le gouvernement se lance sans aucune précaution dans une nouvelle campagne.

Concernant l’étude anglaise, il faut noter que le professeur Laurent Toubiana avait demandé les mêmes statistiques (mortalité suivant le statut vaccinal) au gouvernement français et que cela lui a été refusé alors que les administrations possèdent ces données (données de mortalité et de vaccination par classe d’âge) et qu’il suffit de les croiser, ce qui correspond à une forme d’aveu.

On pourrait aussi parler de la façon unilatérale dont est couverte la guerre en Ukraine par les grands médias et de bien d’autres sujets. En fait, qu’il s’agisse de Covid, de réchauffement ou de l’Ukraine, le discours officiel est toujours le même, d’un côté ceux qui sont du côté de la Science, de la vérité, du bien et de l’autre les complotistes attardés avec qui il ne faut pas parler.

Une chose frappante est le silence sinon la complicité de la grande majorité des « intellectuels » (encore que cela ne devrait pas trop nous surprendre vu leur complicité après 1945 avec le communisme stalinien, voir le livre de Nina Berberova « L’affaire Kravtchenko ») et la passivité des hommes politiques de droite devant ces attaques violentes contre les libertés démocratiques.

En d’autres termes, pour paraphraser l’apôtre Paul dans sa lettre aux Ephésiens, les temps sont mauvais, il est temps que les hommes de bien agissent.