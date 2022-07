« Les troupes américaines sont sur le terrain en Ukraine »

Moi j’aimerais bien que la Russie finance et arme lourdement les mouvements sécessionnistes aux USA, car il y’en a , et ils sont de plus en plus nombreux.

Et là, on rigolerait bien en regardant les agents de la CIA et de la NSA se faire tirer comme des lapins ! La meilleure défense étant l’attaque, Poutine doit être assez intelligent pour comprendre qu’ils faut porter la guerre au coeur des USA et détruire cet empire de l’intérieur ! ....

Cela vous choque n’est-ce pas ?

C’est pourtant ce que font l’OTAN et l’UE ! . En armant toujours plus l’Ukraine, Biden et Ursula ne font qu’encourager cette guerre !