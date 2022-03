Les Ukrainiens chantent pour leur liberté !

@Gasty

Ce qui est terrifiant, c’est qu’avec les courants aériens, la circulation des nuages et les chutes de pluie, il est possible que les plus courageux combattants (au clavier, hein, faut pas non plus...) de la liberté soient insidieusement amenés à la trahison suprême :

inspirer un air qui ait circulé au dessus de la Russie

boire une eau dont quelques gouttelettes se soient évaporées au dessus de lacs russes

A ce stade, il ne leur resterait plus que le recours à un honorable hara-kiri pour conserver leur honneur atteint au delà du supportable.