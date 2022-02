Les utopies idéologiques

Depuis jeudi, une invasion de l'Ukraine par la Russie a commencé. D'autres médias suivent ce qui se passe et évolue de jour en jour. Le but de ce billet n'est pas de dire qui a raison ou qui a tort, mais de remonter à la source de ce qui constitue une guerre d'opinions opposées et idéologiques. Wiki dit : Une idéologie est un système prédéfini d'idées à partir desquelles la réalité est analysée, par opposition à une connaissance intuitive de la réalité perçue sensiblement. Elle existe dans les domaines politique, social, économique, culturel et religieux dans une dimension culturelle d'une institution sociale ou d'un système de pouvoir. Une idéologie dominante est diffuse et omniprésente, mais généralement invisible pour celle ou celui qui la partage fondée sur la façon de voir le monde de manière cognitive (dogmes et croyances , morale (jugements, valeurs) et normative (« il faut ; on doit »).

Russie vs Ukraine

La Russie, un pays à la mode ?, écrivais-je en 2011.

Oui, mais pas chez nous.

C'est plutôt dans un environnement bercé par la force.

L'OTAN a un dilemme. Elle ne peut intervenir sans ingérence dans un pays extérieur à sa protection.

L'esprit conflictuel entre la Russie de Poutine et les alliés de l'Ouest de l'Europe était latent depuis que la guerre froide s'est arrêtée par la dissolution de l'URSS.

L'esprit de revanche et l'envie de récupérer les Etats satellites de l'ancienne URSS et de recréer l'empire russe est toujours présente dans l'esprit de certains Russes comme Vladimir Poutine.

Les croyances idéologiques persistent en pensant avoir raison de son bon droit de chaque côté.

En principe, la liberté devient un vœu général une fois qu'on la vit, mais c'est une notion abstraite et relative en fonction du ressenti et de sa volonté d'être dirigeant ou dirigé par une solidarité qui s'étend jusque dans les extrêmes.

Le 7 février, Emmanuel Macron a tenté une médiation par la diplomatie en rencontrant Poutine, mais il a été un cocu pathétique devant lui parce que celui-ci avait déjà pris sa décision sans le dire.

Une stratégie de Sun Tsu qu'il a décrit dans son livre "L'Art de la Guerre" est bien connue et enseignée au KGB dont Poutine a fait partie. Contraindre l'ennemi à abandonner la lutte avec un minimum de combat, en utilisant l'espionnage, la ruse, la surprise. J'en avais parlé dans le billet "La stratégie du maillon faible" dans lequel l'Ukraine faisait partie avec le terrorisme.

La propagande s'est mise en marche après le discours simpliste de Vladimir Poutine censé venir en aide aux populations de l'Ukraine dirigée par des drogués, des néonazis génocidaires pour basculer dans une dimension... dirigée bien sûr par des oligarques russes.

Toute agression cherche toujours des arguments souvent fallacieux pour justifier ses raisons et ses actions.

L'esprit européen libertaire et l'esprit fort poutinien ont chacun leurs partisans qu'ils veulent défendre jusqu'à la guerre.

On ne se met jamais jamais dans la peau d'un adversaire. On le combat en privé ou en public jusqu'à l'obsession pour défendre son idéologie.

Le Etats ont souvent des frontières artificielles et idéologiques qui n'ont rien à voir avec les populations qu'ils détiennent.

Ils s'en foutent complètement si les familles se dispersent et se retrouve de chaque côté des frontières.

Dans son délire, Poutine se retrouve depuis au ban de la société des nations libres.

Qui peut encore arrêter Poutine ? C'était discuté jeudi dans un débat sur ARTE

Tous les pays condamnent l'invention en dehors de la Chine et de l'Inde qui font les absents.

Par le côté par la Bourse et les avoirs de la Russie qui ont chuté de 250 milliards de dollars en un seul jour. Elle va devoir subir une période de solitude dans la géopolitique et dans une mesure moindre sur les Bourses occidentales mais en faisant grimper les prix de l'énergie pour le commun des mortels.

En 1964, sortait le film "Docteur Folamour"

Tourné en pleine guerre froide, il raconte le déclenchement d'une frappe nucléaire massive sur l'Union soviétique par un général de l'armée de l'air américaine dont la folie paranoïaque avait atteint son paroxysme.

Aujourd'hui, il s'agit du retour de flammes dans l'autre sens.

Il faut choisir son camp et pouvoir assumer ses exactions.

Comment en est-on arrivé là ?

L'esprit démocratique dans le monde occidental espère trouver une réponse aux problèmes par la majorité des votes aux élections, les Droits de l'Homme et la liberté d'expression. Pour son malheur, il détient les germes de sa propre destruction.

Les dictatures imposent une ligne de conduite de faucons pour éliminer toutes oppositions avec des prérogatives hégémoniques.

Les disputes entre particuliers se fondent sur des bases indentiques d'oppositions idéologiques à la recherche de vérités qui n'ont aucun lien avec une réalité qu'ils veulent imposer pour créer un nouveau monde à leur meilleure convenance.

Les régimes forts veulent imposer par la force les idées des faucons qui les entourent en ignorant la diversité d'opinion.

En fait, ces régimes se foutent complètement de la diversité des populations et des minorités qu'ils sont censés diriger comme les autres.

Ces oppositions idéologiques portent les noms de gauche contre droite, de communisme contre capitalisme. Si on gratte un peu, on s'aperçoit qu'elles ont toutes deux tout faux parce que c'est la diversité d'opinions qui fait progresser l'ensemble.

Nous sortons progressivement de deux ans en pleine agression du Covid et nous voilà plongés dans les agressions guerrières qui se passe à la même distance que celle de nos vacances à la Costa del Sol en Covlad22.

Quelques lecteurs de mon site ont reçu un mail en réponse à une agressivité croissante que je ressentais dans les contacts avec à la suite de mes billets. L'agressivité par le dénigrement de l'autre entraîne une agressivité qui, normalement, monte en crescendo, s'il n'y a pas un ombudsman qui remet les choses à la bonne hauteur pour obtenir un dialogue productif de résultats positifs pour toutes les parties.

En résumé, je disais que mon site n'avait aucune autre ambition essentielle qu'à mon propre usage. Son but est journalistique. Je relis les billets que j'ai écrit longtemps après les avoir écrit pour voir si les propos d'une période tiennent encore la route sans aucune envie d'influencer qui que ce soit..

Quand un gouvernement fait appel à Dieu en disant "Got mit uns" pour expliquer ses agressions dogmatiques, il y a danger pour les populations.

Dans l'actualité, il est question de dogmes orthodoxes et pas catholiques contre protestants.

Jean Ferrat avait choisi sa voie par le communisme et quand il a constaté comment ce communisme s'est réalisé, il a dû admettre qu'il s'était trompé dans "Dans la jungle ou dans le zoo".

Comment réagir ?

1. Par les sanctions "Les sanctions, on s'en fout" dit Piotr Tolstoï, arrière-arrière petit fils de l'illustre écrivain de "Guerre et Paix".

2. Par l'amour être "ensemble" bisounours même si on est différent et savoir traverser le temps tout simplement ensemble comme le chante Pierre Rapsat

3. Par la neutralité comme le fait la Suisse. En 1940, la Belgique était un pays neutre qui est devenu un passage obligé par les Allemands.

4 Par la sociologie l'étude des relations, actions et représentations sociales par lesquelles se constituent les sociétés.

5. Par la philosophie Le philosophe était interrogé à ce sujet ce samedi matin avec Thomas Bern (podcast)

6. Par la solitude comme celle de de Kersauson rappelée dans "Solitude et métamorphoses"

Qui est ma solution privilégiée en n'entrant pas dans le jeu politicien partisan par la mécréance totale et pas uniquement relative aux religions. Je vis ma vie pleinement sans avoir l'espérance d'avoir une deuxième vie dans un ailleurs incertain.

Normalement, un mécréant reste solitaire, neutre, sans liens partisans, toujours sur ses gardes et sans convictions particulières.

Nietzsche écrivait "Les convictions sont des prisons".

Le billet "Solitude et métamorphoses" exprimait les risques de se regrouper derrière des idéologies.

Mon grand-père que je n'ai pas connu, s'était engagé en 1914 pour faire la guerre. En 1918, il est revenu gazé et a mis huit ans dans la souffrance avant de mourir. Sa mécréance envers les idéologies, il l'a propagé dans les deux générations suivantes.

7. Par les utopies Les utopies sont un grand chapitre dans l'espérance d'une vie meilleure.

En 2010, le billet "Il était une fois, l'utopie" contient déjà plusieurs éléments de cette utopie rêveuse.

Dans le billet précédent, "Walt Disney, l'homme qui voulait sublimer le monde", il était question de l'utopie de Walt Disney qui consisterait dans un monde paradisiaque pensé à son image avec une âme d'enfant dans un monde enfermé dans des frontières étroites pour se protéger du réel sans avoir la liberté et l'envie de connaitre le reste du monde. Il avait seulement oublié d'entraîner ses équipes dans la construction de son propre idéal.

Michel Bussi parle dans son livre "Nouvelle Babel" de ce que serait un monde sans frontières entre utopie et dystopie menée par une mondialisation physiquement ressentie et non plus idéologique qui intègrerait toutes les activités à exécuter selon la volonté de chacun à n'importe quel endroit de la terre.

En préambule du livre "Nouvelle Babel : "Le territoire est Janus, précieux et dangereux. Manquer de repères, d'ancrages, de prise, risquer de perdre son identité, cela fait des moutons, des prophètes, des démagogues et des risque-tout. A l'inverse, s'accrocher aux racines et au pré carré natal pour n'exister que par et dans le groupe territorial, pur de toute intrusion, fait des haines et les guerres tribales. le résultat est le même, toujours inquiétant" disait Roger Brunet en 1990.

L'aménagement du territoire, l'épistémologie de la géographie, la sémiologie graphique, la toponymie ont fait partie des recherches de Roger Brunet.

Ses paroles me paraissent parfaitement en ligne avec l'actualité que nous vivons actuellement.

Pour y arriver, il n'y aurait que la téléportation

Le 4ème chapitre raconte une visite d'une institutrice avec ses élèves dans le musée de la locomotion d'Amsterdam (lire à cette adresse)

C'est évidemment une nouvelle utopie, mais elle a peut-être plus de valeur que les précédentes.

Le sujet m'a fait tout de suite penser au billet "Voyages immobiles" que j'avais écrit en pleine période de la 2ème vague du Covid précédant l'arrivée du vaccin, alors que les voyages qui permettaient de s'évader du confinement n'étaient plus permis.

En principe, les voyages immobiles ne pouvaient alors que se concevoir dans une vision d'une vie parallèle en "second life" ou pendant la lecture d'un livre qui ferait voyager l'esprit.

Quand on voyage réellement un peu, on remarque très vite que les voyages réels sont nécessaires pour connaîla vie tre le monde parce que le paradis n'existe nulle pas. On finit toujours par se fatiguer de voir les mêmes horizons et de parler avec les mêmes personnes comme je le mentionnais dans "Pourquoi partons-nous en voyage ?"

Avec un peu d'imagination, l'impression d'être dans une nouvelle Babel et donc de faire des voyages à bon marché en écoutant la centaine de langues que l'on peut rencontrer potentiellement à Bruxelles. Cette ville a toujours été une Babel dans laquelle s'infiltrent touristes et travailleurs des organismes internationaux pour y travailler en parlant globish.

Le philosophe Matthieu Pelletier pose la question : "d'où vient nos opinions ?". Il répondait qu'elles proviennent de l'inné mais qu'il faut pouvoir déconstruire par ses acquis personnels pour (sur)vivre. (podcast)

Les conflits d'opinion naissent déjà entre génération entre jeunisme et âgisme.

Le jeunesse se dit que tout est permis, qu'il faut s'étendre toujours plus haut pour trouver ses marques dans la société par le libéralisme ou le socialisme médiant si ce n'est déjà par les extrémismes. Idéologies qui peuvent devenir suicidaires ou au dépend de sa propre santé psychique à en perdre l'équilibre individuel.

Un candidat jeune ou vieux est jugé à l'école individuellement mais jamais en groupe même s'il pourra exercer ses idées en équipes par après.

Après les études, le jeune comprend très vite dans la période d'activité fébrile que ce ne sont pas uniquement ses études qui feront toute la différence, mais ce qu'il apportera de lui-même en plus dans l'avenir pour gagner sa vie et ne pas la perdre.

Le danger des sentiments généreux peuvent devenir un rêve et une fiction.

Cet attrait initial se cristallise avec la dureté d'un monde de brutes dans lequel l'homme devient un loup pour lui-même.

L'âgisme des seniors se doit de défendre son ancienneté avec les expériences d'une vie cadastrée dans les souvenirs par de références anciennes, à tenter de ne pas perdre les acquis dans le futur et, par là, prouver aux jeunes qu'une espérance dans la raison existe encore.

L'improvisation devient alors un art de vivre.

Les hasards modifient le destin le mieux ancré dans l'esprit.

Il n'y a rien de plus dangereux que de vivre sa vie par des voies différentes.

S'embarquer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est accepter les risques de gagner ou de perdre, de tirer des enseignements des succès ou des échecs,

Les autres se réfugient derrière des entrepreneurs déjà en place sans plus avoir de relation directe avec la stratégie de l'entreprise qui les emploie.

C'est un peu comme l'immigré qui tente sa chance dans l'inconnu du monde du travail différent d'où il est parti.

J'ai relu le billet "Le temps est assassin", initié par le livre de Michel Bussi, qui parle de ma rencontre avec un ancien collègue qui avait commencé sa carrière en travaillant dans une multinationale avant de créer sa propre société.

Chronologiquement, j'avais fait l'inverse en commençant le travail dans une startup où j'avais réellement appris mon métier en participant à l'élaboration des concepts théoriques du système numérique et la stratégie d'une entreprise, vie professionnelle que j'avais terminé dans une multinationale pour appliquer les techniques du système dans la pratique.

Lors du passage à la retraite, il l'avait fait en dessinant et moi écrivant.

Le plus angoissant vient du début du livre "Le temps est assassin" de Bussi, c'est que des retraités étaient assassinés.

"La vie ne nous apprend rien" chante Balavoine mais la science surenchérit en disant "la subjectivité de tout récit historique met en discussion le statut des vérités".

Chacun peut trouver sa voix dans les deux versions chronologiques.

"Le cerveau est câblé pour obéir" à l'autorité, autant s'en rappeler.

A la retraite, une nouvelle page s'ouvre dans laquelle il faut remettre les compteurs à zéro en rendant le temps non pris au temps.

Le temps est assassin parce que le temps ne retient rien de son histoire...

J'avais fait récemment le lien avec le numérique au sujet des relations organisées entre fichiers par des clés communes qui fonctionnent de plus en plus mal du ONE by ONE, du ONE to MANY et du MANY to MANY qui demande des liens en interfaces puisque ces clés n'existaient seulement représentées par "NULLE".

Lors du centième anniversaire de la guerre 14-18, le billet "Donner sa vie pour qui, pourquoi" contient naturellement Georges Brassens qui chante "Mourir pour des idées".

L'histoire

Dans l'histoire, les grandes ségrégations et combats idéologiques se produisaient seulement par les religions.

Des guerres de religions ont été multiples et les populations elles-mêmes participaient dans ce même jeu de massacre en se dissociant ou s'associant à d'autres qui partagent ou non les mêmes croyances.

Les grandes invasions de territoires ont jaloné l'histoire

Arte présentait samedi, deux épisodes de la fuite des huguenots dans un docu-fiction : "En France, dans les années 1680, la minorité protestante fait face à l’hostilité grandissante de la monarchie catholique. Par la révocation de l'édit de Nantes, en 1685, Louis XIV scelle le destin des "huguenots". Malgré l'interdiction faite aux "simples fidèles", près de 300.000 protestants quittent le pays. Un épisode de saut dans l'inconnu et une arrivée en terre inconnue dans laquelle les individus vont devoir trouver leur place. Pour pacifier l'ambiance, Henri IV va se convertir. Il redresse ainsi l'économie mais les privilèges foisonnent. Considéré comme traître, il se fait assassiné par un catholique fanatique. L'enquête conclut à l'action isolée d'un fou puni par écartèlement".

S'évader lorsque la sécurité locale, sociétale ou individuelle quand elle n'est plus assurée devient presque une nécessité pour survivre ou simplement vivre.

Aujourd'hui, ce n'est plus uniquement les religions qui mènent la danse, mais rien n'a vraiment changé au niveau des croyances partisanes ou politiques dans lesquelles certains espèrent trouver une solution dans des fondations globales qui sont tout aussi fragiles.

Extrapoler les idées partisanes de groupe sur celui qui est solitaire ne fonctionne pas souvent. Les idées solitaires prennent ses distances sans plus participer à tous les groupements idéologiques quand elles ne correspondent plus à ses idées propres.

Est-ce un hasard que le film qui a remporté 7 César avait pour titre "Les illusions perdues" ?

Conclusions personnelles

Le temps devient assassin quand les utopies les mieux pensées, les mieux rêvées au départ, finissent par se coincer par quelques grains de sable non prévus qui s'immiscent dans les architectures les mieux établies.

En relisant un vieil article "Rendons à César"avait reçu un commentaire d'un franco-chinois qui écrivait qui vaut la peine d'être réintroduit ici : Il y a tout d’abord les blogs « normaux » dont une majeure partie de la « clientèle » est celle d’amis ou de personnes ayant les mêmes valeurs d’idées ou de conception de la société. On y présente sous diverses formes sa vie, ses pensées, ses voyages, le but premier restant le partage ou la volonté de mettre à disposition d’un plus grand nombre une espèce de bibliothèque personnelle. Arrivent ensuite ceux qui n’ont en fait pas souvent grand chose à dire, mais qui utilisent cette forme d’expression pour faire ce que l’on nomme du « buzz », c’est-à-dire un mode d’exploitation de la bêtise humaine. Le système est toujours le même et consiste à prendre une actualité quelconque et d’y rajouter quelques lignes personnelles afin de s’approprier cette info. Ces lieux sont alors les endroits où l’on se doit d’aller pour lire ce que l’on pense soi-même, mais que l’on n’ose pas dire publiquement. C’est là que l’on retrouve des spécialistes du domaine chez qui l’on n’apprend rien, mais d’où l’on repart rassuré car sûr de ne pas être seul. Quelques gourous modernes sont devenus le mètre étalon de ce qu’il est possible de faire en matière d’endoctrinement moderne à destination des masses. On y assène des vérités du moment, soulignant que lorsqu’il pleut, on a plus de risque de se mouiller que quand il fait soleil. Le tout est alors applaudi par une foule en délire. Des lieux comme Agoravox.fr sont devenus l’antre de quelques piliers de bar au paroles empâtées par l’orgueil qui leur fait croire à une certaine notoriété en ne se risquant que rarement à sortir de leur bocal protecteur. Comme toute vedette à la mode, ils ont leurs aficionados, leurs détracteurs, et comme pour certains chanteurs le simple fait de voir le nom de l’artiste suffit à tirer une conclusion positive ou non en dispensant de lire le contenu de l’article proposé. Dans cet aquarium plein de poissons multicolores, évoluent également un certain nombre de lecteurs venant pour être bien plus vus dans un lieu à la mode qu’une véritable source d’informations. Il n’est pas question de sortir de ce bocal. Les auteurs pensent faire venir à eux ces personnes superficiellement intéressées par le sujet se trompent lourdement en approfondissant une réalité quelconque en visitant l’aquarium de l’auteur pour dire y être venu comme une image de marque. Vu leur jeunesse, l’avenir leur appartient avant de devenir plus mature dans la conception et la politique éditoriale. Le verre des différents bocaux à poissons cache parfois bien des surprises malgré sa supposé transparence".

Les clivages se passent entre les frontières extérieures mais aussi entre des frontières idéologiques internes.

Aux Etats Unis, cela va même jusqu'à créer des clones idéologiques :



.

Comment réunir ceux qui ne se considèrent pas comme des clones ?

En éradiquant toutes les idéologies qui avec les convictions ne sont que des prisons de l'esprit sans ouverture ou en cherchant des compromis par un ombudsman qui serait plus rationnel et intelligent.

La différence entre le nationalisme et le patriotisme est très importante.

La lettre parodique à Vladimir envoyée par le cactus démontre que par l'autodérision et l'humour, on devient invincible.

C'est peut-être aussi avec l'effet Stromae...

... comme il y a eu celui de Jacques Dutronc avaient des chansons très typées sur les problèmes de l'époque...

... dont il trouvait la solution par l'opportunisme.

