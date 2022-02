LETTRE OUVERTE À MON MÉDECIN

Monsieur B. bonjour,

J’ai l’honneur de vous adresser ce courrier - hermétiquement ouvert - pour mettre les choses à leur place.

Lors de ma dernière visite, vous m’avez demandé si j’acceptais la présence à vos côtés d’un interne au stade de formation.

Je vous ai répondu que je ne voyais pas d’inconvénient, estimant que c’est tout à fait normal qu’un jeune médecin puisse profiter de l’expérience d’un ancien.

La maturité et la sagesse s’acquièrent après beaucoup d’années de pratique.

À peine j’ouvre la bouche pour vous expliquer la raison de ma visite, vous devenez tout rouge en m’interpellant comme un policier en face d’un délinquant : « Vous n’avez pas encore fait votre vaccin ? Avez vous entendu ce qu’a dit le Président de la République »

« Mais Docteur, je viens justement vous demander une analyse du sang pour l’évaluation de mon système immunitaire : IGM IGG. »

« Vous n’avez pas besoin d’analyse. »

« J’ai eu cette information sur le site du gouvernement « anti Covid 19 » »

« Vous faites ce que je vous dis ».

« Depuis deux ans je prends de la vitamine C et D3, du zinc et des gélules de foie de morue ; je n’ai même pas eu un petit rhume de saison. »

« Vous êtes têtu, je n’ai plus rien à vous dire… »

Après cette entrevue je veux vous expliquer ce que j’ai ressenti en sortant de votre cabinet, qui d’ailleurs n’est pas le vôtre, mais celui d’une prestigieuse institution nationale que je ne nommerai pas : Je me suis demandé si j’étais en France encore ou si je ne me trouvais pas en Chine.

Où est la véritable écoute du patient de la part d’un médecin digne du « serment d’Hippocrate » ?

J’ai eu le sentiment de honte que j’avais connu à mon enfance lorsque le professeur me rouait de coups parce que j’étais « gaucher ». Des mille lignes que je devais écrire tous les jours avec la main droite, s’il manquaient une trentaine, c’était le nombre des coups !!! Humilié devant mes camarades, comme là devant votre apprenti, je ne savais pas si j’avais un médecin en face de moi ou un apparatchik, addict aux ordres. Un fonctionnaire en blouse blanche au service de l’expérience de Milgram …

L’expérience de Stanley Milgram a montré qu'il était possible d'obliger une personne à obéir à des choses qui n'ont aucun sens dès que l'on arrive à obtenir son accord. ... Cette expérience évalue ainsi le degré d'obéissance devant une autorité jugée légitime.

Expérience de Milgram-Soumission à l'autorité (I comme Icar ...Dailymotion · Collectif Amaru Ka21 Σεπ 2009

Merci Monsieur pour cette horrible expérience.

Sachez que « pandémie » est un mot qui vient du grec : pan - démos. Pan est le Dieu de l’Univers « ΣΥΜΠΑΝ-SYN-PAN » et par extension du lien entre le terrestre et le céleste. Cela procure une grande joie. C’est ainsi que Dionysos, Dieu de la fête a invité Pan dans son cortège. Démos est l’ensemble des citoyens. Si on veut ignorer le Dieu Pan, il inspire la peur dite « panique ». C’est ainsi que la peur s’installe dans la cité, ou le monde entier, mais surtout dans l'organisme, ce qui a pour effet l'affaiblissement du système immunitaire.

Nous assistons à la naissance du « covidisme », nouvelle religion vouée au dieu de l’argent ; Selon Klaus Schwab, il représente une grande opportunité, pour le plus grand bien de l'humanité : Mettre en place le modèle social de la « république de Chine » en occident (U.S.A , U.E.) : Le crédit social. Un mélange de socialisme de communisme et de capitalisme à la fois.

Ce que les « complotistes » et autres « conspirationnistes » prévoyaient longtemps auparavant, maintenant les « comploteurs » l’annoncent au grand jour lors du forum économique à Davos en 2018.

Dans les "plutocraties" de notre temps l'opinion est un droit. Dans la véritable démocratie la connaissance est un droit ET un devoir.

Lisez les livres de Valérie Bugault : Les raisons cachées du désordre mondial - Tome I

Les raisons cachées du désordre mondial- Tome II

Pour conclure : Cher Monsieur, je ne vous appelle pas « Docteur », titre que seuls les fidèles au sermon d’Hippocrate méritent, - Serment d'Hippocrate - Wikipédiahttps://fr.wikipedia.org › ...il faut constamment élargir l’horizon de sa conscience ce que les spécialistes n’admettent pas toujours.

Le système immunitaire est un don sacré chez l’homme. C’est donc cela qu’il faut renforcer par tous les moyens naturels et spirituels avant de recourir à la « pharmacopée », l’usage d’un médicament. Comme on vous l’a appris « pharmakon », le médicament, a la même racine en grec que « pharmakion », le poison. « La santé est dans votre assiette » disait Hippocrate. La joie est le meilleur régime dans toutes les circonstance. Elle existe aussi dans l'humour : « La bonne humeur ».

J’espère que cette lettre ouverte servira à d’autres lecteurs qui se posent cette question de la même manière.