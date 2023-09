Lettre ouverte aux trolls otanniens : Fin de partie pour les mensonges

Mes chers OTANNIENS,

Depuis un an et demi, vous nous avez bassiné de vos affirmations non fondées, de vos diktats éditoriaux. De votre tyrannie des sources occidentales, soi-disant de meilleure qualité que les médias russes ou pro russe systématiquement taxé de mensonge. Du haut de votre magistère moral auto arrogé, vous vous êtes permis de faire la leçon à ceux qui osaient s’abreuver à d’autres sources que l’officielle, celle-ci étant forcément mensongère.

Mensonges ?

Malheureusement pour vous, la fin de partie vient de sonner !

Mi Mi-Août, les médias nous affirmaient que les pertes russes dépassaient celles des ukrainiens. (120K tués pour 70K tués).

Voilà "Vous chantiez ? j'en suis fort aise.

Eh bien !dansez maintenant."

Car oui, vous voila confrontés au mesonge. Même Nicolas Sarkozy vient de vous mettre le nez dedans avec l’affirmation : 500K tués dont l’immense majorité est coté ukrainien.

Pour une fois, je vais faire une exception et effectuer pour vous les opérations mathématiques en jeux (Je sais, pour nombre d’OTANNIENS, les maths sont une science complexe.) :

500Ktués dans les deux camps.

On sait que les Russes évoluent entre 31Ktués (Médias Zona) et 70K tués, les 267K pertes de la Pravda de Kiev divisés par 4 ( on compte habituellement dans les pertes, 3 Blessés pour un tué), vous constaterez, j’ai été sévère avec ma fourchette haute.

Ça fait donc 500K tués - 70K tués= 430 K tués.

On sait par l'ONU qu'il y a 7K tués civils au 17 Janvier 2023. Comptons 12 pour le délai depuis et fois trois pour les retards de déclarations et autres. (Soyons prudents)

Ça laisse 400K tués Militaires ukrainiens. Soit au moins, cinq fois plus.

Curieusement, on reboucle avec Mc Gregor 350-400K tués ukrainiens.

On reboucle avec ces photos de cimetières.

On reboucle avec cet opérateur téléphonique ukrainien : 400K héros ne répondront pas.

On reboucle avec les 100K+ de tués ukrainiens de Van der leyen en Q4 2022.

On reboucle avec l'analyse publiée par la presse turque.

Bref, tous les chiffres collent sauf bien sur ceux annoncés par des officiels américains et publiés par le New-York Times en Août 2023. Bien sûr, en France, ce fut repris par Libération comme je l’ai montré.

Bien oui, on en arrive à ce que vos journaux qui jouissaient d'une présomption de vérité irréfragable se font prendre la main dans le sac avec un grossier mensonge et des chiffres fabriqués.

Vous auriez pu le savoir depuis longtemps. si vous aviez fait des maths. Hors, ces exercices de bases semble hors de votre portée.

Alors, pour enfoncer une dernière fois le clou, je vous rappelle une série de mensonges de vos médias favoris :

Les javelin vont changer la guerre.

Les bayraktar vont changer la guerre

Les russes sont à court de missiles.

Les himars vont changer la guerre.

Les canons vont changer la guerre.

Les Russes font massacrer leurs troupes par vagues (Impossible que ce soit une politique générale avec un tel rapport de pertes)

Les chars occidentaux magiques vont gagner la guerre.

La contre-offensive ukrainienne va prendre Melitopol puis la Crimée.

Tout cela repose désormais au cimetière des mythes et des illusions perdues. La seule chose qui a redonné aux Ukrainiens un peu de souffle fut leur mobilisation réalisée avant de rappel des réservistes russes et qui a conduit aux "Succès" de Karkiv et de Kerson. J’ose à peine employer ce terme tant le sol fut arrosé de cadavres ukrainiens. Depuis, Barkhmout, Robotnye ont répété le même traitement, sans même remporter de victoire.

À cette aune on peut juger de la crédibilité de la presse dite occidentale, fidèle relai de la propagande ukrainienne. D’où, il convient de prendre avec une extrême prudence les accusations d’horreur et de crimes de guerres.

Déjà, ça se dégonfle.

On constate que les familles récupèrent leurs enfants, certes au prix d’un parcours du combattant administratif, mais justement, ce sont des êtres humains sans défense, pas des sacs de linge sale. Est-il anormal de prendre des précautions avant de renvoyer des petits dans un pays connu pour ses trafics ?

On nous a parlé de 80000 viols commit par les soldats russes dans le cadre d’une politique planifiée, un an et demi après le parquet ukrainien trouve 208 victimes de violences sexuelles. Certes, on nous en promet plus, mais face à l’écart considérable entre l’annoncé et le trouvé, ça n’incite pas à prêter crédit. Surtout que ces accusations ont beaucoup servi pour convaincre la population occidentale. L’Ukraine avait un véritable intérêt à accuser.

Deux spéciales dédicaces à madame Poelli, pourtant jamais reprise quand elle profère une ânerie :

« Une ligne de défense ça se traverse c'est juste une opération technique. »

« Il y a deux cent mille tués russes. » Durant son duel avec Monsieur Moreau. (La Pravda de Kiev parlait de pertes, dommages, elle convertissait avec aplomb pertes en morts)

Voila ce que vous avez manqué chers otanniens, si vous aviez un peu de compétence mathématique ou de volonté analytique, vous auriez perçu au moins une partie de ces mesonges. Mais comme vos compétences militaires ou mathématiques semblent lacunaires, vous avez tout gobé.

Le résultat : 400 000 familles dont les hommes ne reviendront pas, massacré, car des gens comme vous ont incité à poursuivre un combat que l’Ukraine ne peut pas gagner. L’influence de l’opinion publique occidentale sur les décisions militaires de Kiev est immense.

Maintenant, il est temps pour vous de vous excuser, de cesser d’intervenir dans ce débat où vous avez échoué et de nous laisser nous faire entendre auprès des politiques. Pour arrêter les frais au plus vite.

Ce conflit va dans les mois qui viennent laisser deux solutions aux Ukrainiens :

Reculer sur des lignes préparées pour forcer les russes à aborder les nouvelles défenses sans l'avantage de positions installées avec soin pendant des mois. Les tranchés des défenseurs seront neuves, les Russes devront s'installer sous le feu. Cela signifie de lâcher du territoire dès que les russes finissent par s'installer.

Continuer à remplir les tranchés de corps chauds. Pour ce faire, inutile d'expédier des navy-seals, tout ce qui est capable de porter un fusil suffit : Vous, moi conviendrions… Un tel choix implique que l'Ukraine sacrifiera sa population dans un massacre des innocents : les femmes, les gosses, les vieux, les handicapés... On commence à voir l'option se dessiner dans la politique ukrainienne.

Le pays réforme la conscription, poursuit la corruption dans ce domaine avec un soin particulier, demande le retour de ceux présents en Europe...

Cette boucherie durera tant que l'occident fournira des fusils et c'est l'un des rares domaines où l’industrie fonctionne à peu près. (Merci la liberté de vente d'armes aux USA).

Alors, chaque jour qui passe, sur un front figé (Inutile pour les Russes d'allonger leurs lignes logistiques), les Ukrainiens crèveront et ça sera de votre faute !

Ensuite, le monde déjà occupé à nous virer, cf G20, cf sahel, nous regardera comme les assassins d'un pays.

Tout cela, car des gens comme vous font de la géopolitique avec des préjugés, une dose faramineuse d'incompétence et refusent de mettre en doute la parole de nos médias.