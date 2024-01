Linguistique récréative

Tout le monde, ou presque, sait que notre fameux tchin-tchin (×), quand on prend l'apéro en choquant les verres, signifie "zizi" en japonais. Mais il existe nombre de mots, noms ou expressions, parfaitement banal(e)s et ordinaires tant en français qu'en étranger, qui ont un sens amusant, grossier ou obscène dans une autre langue. L'objet de cet article est de présenter un certain nombre de ces mots dans le but d'amuser le lecteur. (×) ce mot proviendrait du pidgin-english de Canton tsing-tsing « salut ».. Tchin-tchin (ちんちん), quant à lui, est le diminutif de chinpo (ちんぽ [tchinnpo]) : pénis.

Introduction

La traduction de l’étranger vers le français n’est jamais chose facile. Alphonse Allais traduisait animal triste post coitum par "le commis des postes est un animal triste" — surtout s’il n’est pas syndiqué, ajoute l’auteur. Cela avait le mérite d’être drôle. Mais on atteint souvent les limites du ridicule comme avec les traductions en ligne, par exemple avec le site de Gurgle. Pour remédier à cela, l’auteur se propose d’offrir au lecteur un lexique inédit pour obtenir des traductions originales.

L'auteur a trouvé des dizaines, des centaines de correspondances amusantes. Mais en raison du format de l'article, seuls quelques mots ou expressions ont été retenus. On pourra être étonné du nombre de mots érotico-scatologiques de ce recueil. La faute incombe aux étrangers, qui sont obnubilés par ce genre de registre scabreux.

Les mots étrangers ont été livrés dans leur écriture originale avec leur prononciation et leur traduction en français. Pour le chinois, l'on a utilisé les anciens caractères chinois, plus esthétiques, avec leur transcription en E.F.E.O. (École française d'Extrême-Orient) et aussi en "pinyin". Cette dernière transcription est utilisée et imposée par des organismes officiels, où il y a des mecs qui causent chinois tout comme l'auteur entrave l'ancien haut allemand de la basse époque — c'est-à-dire pas du tout.

- A -

aïe (chinois 爱 [prononcer aï] : amour, aimer). Les Chinois sont-ils sado-masos en amour ? Toujours est-il que l’amour se dit « aïe ». C’est l’amour vache, aïe aïe aïe ! Dans le sud de la France, on fait la cuisine à l’ail ; les Chinois, eux, font l’amour à l’aïe. Ça pimente les rapports — à condition de ne pas sentir l’haleine de son aimé(e) de trop près.

A propos de cuisine à l'ail, cette maxime de l'auteur : l'amour, c'est comme la cuisine, il y a quelques recettes de base ; le reste n'est qu'improvisation.

aïe (japonais 爱 [prononcer aï], avec le verbe 爱する [aï sourou]) : aimer, faire l’amour (le verbe する [sourou] veut dire faire). Donc, pour dire amour en japonais, on dit aussi aïe, comme en chinois, et faire l’amour, c’est faire aïe ! Le (la) partenaire crie-t-il (elle) de douleur ou de plaisir ? En tout cas, l’amour leur arrache des cris.

assez (japonais 汗 ou あせ [prononcer comme assez] : sueur). Que dit un Japonais quand il voit quelqu’un tout en sueur ? Assez sué ! (et non pas : à tes souhaits !)

atome (anglais at home : à la maison). Liz Truss, l'ancien Premier ministre femelle britannique, avait déclaré ne pas hésiter à expédier une bombe atomique sur la France. Heureusement qu’elle a démissionné, et qu'elle est retournée at home (chez elle) avant de mettre sa menace atomique à exécution. Et puis certains prétendent que, physiquement, ce n'est pas une bombe, la miss Truss. Pas de quoi la trousser.

- B -

baba (russe баба [prononcer baba] : femme, paysanne, vieille femme, d'où vient babouchka [бабушка : grand'mère] ; cf. la chanson chantée par Kate Bush — et non Kate Babushka). Et, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une babouchka ne se promène pas en babouches.

Rien de bien amusant à associer avec la baba russe. A peine connaît-on la légende de la Baba Yaga, la sorcière des contes russes, qui se déplace avec un balai pour effacer ses pas. A part ça, il y a l'expresion en rester baba (rester bouche bée) ? Ou le baba au rhum (sorte de gâteau imbibé d'alcool) ? Ou peut-être mieux : l'avoir dans le baba — où baba désigne en argot le sexe et les fesses de la femme surtout, mais aussi de l'homme. Avec les femmes, ce sont souvent les hommes qui l'ont dans le baba.

Quant à Ali Baba, la grande société de vente chinoise, elle a été créée par l'homme d'affaires Jack Ma (en chinois Ma 馬 veut dire cheval, et Jack veut dire Jacques), qui disparut des écrans en 2020 pendant plusieurs mois. Mais finalement Jack Ma n'était pas un mauvais cheval. Il réapparut à la vitesse d'un cheval au galop en janvier 2021. On soupçonne le pouvoir chinois de l'avoir brutalement écarté des affaires. Jack Ma, si l'on ose dire, l'a eu dans le baba, ou plutôt dans l'ali baba. Il ne fait pas bon contester les dirigeants de la très démocratique république populaire de Chine.

Avec baba, il est surtout question de femmes, mais il est à signaler qu'en persan, baba بابا signifie père, papa. Dans le conte Ali Baba et les quarante voleurs, Ali Baba, c'est littéralement 'père Ali' ou 'papa Ali', et le conte deviendrait alors Père Ali et les quarante voleurs.

baba (japonais 婆 [prononcer baba] : vieille femme). Que le même mot existe en russe et en japonais pour désigner une vieille femme, voilà de quoi en rester baba.

bite (anglais bit [prononcer bite] : mors). Qui ne connaît l’expression anglaise : to get the bit between the teeth ? Est-ce en relation avec le mythe de la vagina dentata (vagin denté), ou avec une fellation avec les dents ? Il est bien connu que les Anglo-Américaines ont des pulsions castratrices. Mais l’expression en question ne signifie pas "prendre la bite aux dents", mais prendre le mors aux dents. Ouf ! On est rassuré, on peut donc faire l’amour avec une Anglaise. A nous les petites Anglaises !

bite (anglais informatique, bit [prononcer bite] binary digit : chiffre binaire). Celle-là, on la fait depuis des lustres : les informaticiens sont de grands cochons parce qu’ils tripotent des bits à longueur de journée.

bite (anglais bite [prononcer baïte] : coup de dent, morsure). Voir plus haut to get the bit between the teeth. Quant au président Vladimir Zélensky, la bite, c'est ce dont il se sert pour jouer du piano. Et pour battre la cadence ? En effet, beat [prononcer bite] time veut dire battre la cadence en anglais.

bogue (russe бог [prononcer bog] : dieu). Une bogue, c'est l'enveloppe piquante de la châtaigne ou du marron. Dans le langage informatique, une bogue, c'est le pendant de l'anglo-américain bug, littéralement insecte, et qui désigne un défaut de programmation. Peut-on alors dire que l'idée de dieu est une bogue, un défaut monumental concevant l'univers ? En tout cas, vu le nombre de bugs dans la nature, et vu le nombre de joyeux massacres ici et là, l'auteur n'est pas loin de penser que dieu — que l'on prétend parfait — est une bogue.

bouc (anglais book [prononcer bouc] : livre, mot qui dériverait de beech : hêtre, sur le bois duquel on écrivait). Le papier qui sert à rédiger des livres pouvait, avant, être fait de peaux d’animaux : le vélin, par exemple, était à base de peau de veaux morts nés. Mais l’auteur n’a jamais entendu parler de papier fait à base de peaux de boucs, ou alors peut-être pour des bouquins, ou des œuvres sataniques (allusion au Grand Bouc noir, c’est-à-dire Satan), ou des œuvres "nauséabondes" (Céline, Rebatet, etc.). De toute façon, les emprunts à l’anglais sont puants. Qu’on se le dise !

Quant mot anglais facebook [prononcer fesse-bouc], trombinoscope, elle désigne un service de relations par messagerie internet, qui prétendait relier entre elles des personnes du monde entier. L’auteur pensait au début que c’était un service de fesse, — de cul donc, pour parler vulgairement ; mais ce n’est en fin de compte qu’une pompe à aspirer des données personnelles afin d’en faire profit.

C'est un peu hors sujet, mais l'auteur ne peut s'empêcher de parler de

Bourla (Albert Bourla, P.D.G. de la société Pfeifer qui a produit un prétendu "vaccin" anti-covid.) Il existe en espagnol le mot burla [prononcer bourla] ; qui veut dire mensonge, tromperie. Aptonyme ? Nom prédestiné ?

- C -

caca (bulgare кака [prononcer caca] : sœur aînée). Ce n’est pas très ragoûtant, mas la sœur aînée se dit kaka en bulgare. Quand un Bulgare parle de caca, c’est de sa sœur (aînée) qu’il parle. La sœur (aînée) d’un des amis bulgares de l’auteur a fait des investissements inconsidérés et elle a tout perdu. Depuis, la kaka est dans la merde.

(désolé pour la mauvaise qualité de la captécran)

caca (swahili kaka : frère.). Pour les Bulgares, caca, c’est la sœur ; pour certains Africains, caca, c’est le frère. Voilà deux peuples faits pour s’entendre pour fonder une chocolaterie, avec pour raison sociale « Caca & Caca, Chocolats, gros et détail ».

captécran Gurgle

caca (suédois kaka : gâteau, sans doute d’après l’anglo-américain de base cake : gâteau). Puisqu'on parle de chocolat, pour les Suédois le chocolat c’est caca ; la preuve ci-dessous d’après le traducteur de Gurgle en ligne :

Captécran Gurgle

Chokladkaka en suédois ne veut donc pas dire chocolat = caca, mais gâteau au chocolat. Ouf ! On a failli croire que les Suédois étaient coprophages — vice réservé aux États-Uniens avec leurs "burgers".

Caca (déesse Caca, mythologie romaine). Sœur du dieu Cacus, elle révéla à Hercule la cachette où son frère avait caché les bœufs qu’il lui avait dérobés. En récompense on lui réserva un culte et on entretenait en son honneur un feu perpétuel, comme pour la déesse Vesta. Depuis, Caca ne se prenait pas pour de la merde. Freud, où es-tu ?

cache (anglais cash : 1. (argent) liquide ; 2. faux anglicisme : franc, direct). D’où l'expression "parler cash" : parler sans détours. et non parler d'argent.

L’argent (cash) est tellement sacré pour les Anglo-Américains qu’ils le cachent, comme Harpagon sa cassette. Reste à trouver les caches de ce cash ; en général, ce sont des banques — surtout offshore —, des sociétés écrans, des trucs louches. Le cash, on le cache souvent au fisc. C’est même une spécialité des hommes d’affaires, des industriels et, ne l’oublions surtout pas, des hommes politiques, qui affirment les yeux dans les yeux, la main droite sur le cœur et la main gauche dans la culotte de leur secrétaire qu'ils n'ont pas de compte bancaire à l'étranger.

cachou (japonais 歌 手 kashu [prononcer cachou] : chanteur). Les cachous, nous indique Wikipédia, « sont des sucs astringents de provenances diverses qui se retirent par décoction des fruits de l’areca catechu ou du bois de l’acacia catechu ». Les cachous ont une forte teneur en tanins, c’est pourquoi ils sont utilisés dans le tannage. La pharmacopée utilise aussi leurs propriétés digestives.

Alors, quel rapport entre les cachous, ces pastilles à sucer, et un chanteur ? Aucun. A moins que les chanteurs japonais ne sucent des cachous pour soulager leur voix ?

Rapprochement : puisque le mot cachou fait penser à un mot japonais, il est amusant de signaler qu'une célèbre marque de cachou s'appelle "Lajaunie".

canaille (japonais 家 内 (kanaï) : ma femme). Si un Japonais dit : « Canaille ! », ne vous offusquez pas. Il parle tout simplement de sa femme, c’est littéralement celle qui est à l’intérieur (naï 内 ) de la maison (ka 家 ). Mais l’auteur peut vous le confirmer : certaines épouses, japonaises ou autres, sont de vraies et vieilles canailles.

capote (Truman Streckfus Persons Capote, 1924 – 1984, écrivain états-unien). On connaît surtout de lui De sang-froid (In cold blood), roman policier d’après un fait divers sanglant (un quadruple meurtre dans le Kansas). Capote fut un écrivain fécond, et certaines de ses œuvres furent portées à l’écran. Un détail cependant : il était homosexuel. On espère que Truman portait une capote pendant les rapports.

Détail curieux : d’aucuns prétendent que Truman Capote aurait manifesté le désir se faire enterrer à Condom (Gers).

chameau (chinois 沙 漠 shamo [prononcer comme chameau] : désert). C’est dans les déserts que poussent les chameaux, qui en douterait ? Question : comment appelle-t-on en chinois un désert où il n’y a pas de chameau ? Noshamo ? Un haut dirigeant chinois, contacté, n’a pas voulu répondre. Donc, question réglée : pour un Chinois, dans un désert il y pousse des chameaux. Les déserts où il n’y a pas de chameaux, ça n’existe pas. CQFD.

chasser (japonais shasei 射 精 [prononcer chassé] : éjaculation). Surtout, ne parlez pas de chasser à un(e) Japonais(e). Il (ou elle) comprendrait que vous parlez d’éjaculation. Mais pour les chasseurs français, par contre, ce n’est pas un problème ; ils sont toujours intéressés quand il s’agit de tirer un coup. C'est le cas de le dire : chez les chasseurs, chassez le naturel, il revient au galop !

chier (chinois 瀉 [E.F.E.O. hsié, pinyin xiè, prononcer à peu près comme le verbe chier] : avoir la diarrhée). Dans les deux langues, décidément, c’est le même verbe. Le caractère chinois est composé de deux parties ; celle de gauche 氵veut dire eau, celle de droite 鳥 oiseau. Qui ne songe à Rabelais, à Gargantua et à sa manière de se torcher avec un oiseau : « Croyez-m'en sur l'honneur, vous ressentez au trou du cul une volupté mirifique, tant à cause de la douceur de ce duvet qu'à cause de la bonne chaleur de l'oison qui se communique facilement du boyau du cul et des autres intestins jusqu'à se transmettre à la région du cœur et à celle du cerveau » (Rabelais, Gargantua, chap. XIII). Voilà qui, en tout cas une bonne recette qui aurait pu palier la pénurie de papier-toilette que l’on a connue sous les confinements imposés par nos idiots de gouvernants durant la pandémie de peste jaune ou peste chinoise (couillonavirus).

choute (salle de shoot [prononcer choute] : salle de drogue. De l’anglais shoot, injection [de drogue]). Les officiels de la mairie de Paris font appel à l’anglo-américain de base pour nommer des endroits où l’on peut prendre de la drogue légalement, dans de bonnes conditions sanitaires — théoriquement. On reste confondu par tant d’humanisme de la part de la gauche CCC (gauche caviar-champagne-cocaïne). Le nom seul pose problème ; shoot, prononcé normalement à l’anglaise, cela donne choute, féminin de chou : mignon, gentil. Ma choute, c’est ainsi aussi que certaines parties de la population, efféminées, s’appellent entre elles. Oui ma choute ! N’y aura-t-il donc que des choutes dans ces salles de shoot ?

clope (russe клоп [prononcer clope] : punaise). Tout le monde le sait : le tabac, ça pue, comme l’insecte du même nom (punaise veut dire : insecte puant). Que dira de cela le fouteballeur allemand Jürgen Klopp ? Fume-t-il des clopes, par hasard ? Le paye-t-on en clopinettes ? En tout cas, il devrait être plus prudent quand il invective le dirigeant russe comme il l'a fait le 28.02.2022 : comme indiqué plus haut, klop en russe veut dire punaise. Poutine pourrait l’écraser comme une vulgaire punaise.

cogne (russe конь [prononcer cogne] : cheval). Avant, les cognes (gendarmes, policiers) se déplaçaient à cheval. Sans doute pour aller plus vite et pour mieux cogner sur les contrevenants et les délinquants. Quand ils se déplacèrent à vélo, on se mit à les appeler "hirondelles", à cause de leur cape qui flottait au vent. De nos jours, on leur a coupé les ailes, et c’est devenu la "brigade cycliste" — plus aucune poésie animale. Mais les cognes, avec ou sans chevaux, avec ou sans vélos, ont toujours une matraque pour cogner. Il ne faut surtout pas qu’ils perdent la main.

cour (bulgare кур [prononcer cour] : membre viril, bite). Cf. la chanson populaire : « Il court, il court, le furet… », qui est une contrepèterie de : il fourre, il fourre, le curé [allusion à un certain curé Dubois, fort libidineux]. On reste surpris de constater que des langues très différentes comme le bulgare et le français s'entendent sur des expressions ou mots courants.

crapaud C’est le nom du descendant d'un émigré français qui s'appelait Crapaud ou Crapeau, devenu Crapo par simplification, et qui s'était établi aux États-Unis. Le grand-père dudit Crapo fut gouverneur du Michigan. Quant au Crapo qui nous intéresse, William de son prénom, et dont le nom complet est Crapo Durant, il fonda la société GM (General Motors), avec de nombreuses filiales (Cadillac (a), Chevrolet (b), etc.). C'est également lui qui donna à un appareil ménager le nom de Frigidaire. Que dire de cet homme ? Qu’il était laid comme un crapaud ? C’est entièrement inexact. Mais ce Crapaud devint, sinon un prince charmant, du moins un roi de l'industrie automobile et l'industrie tout court. Il mourut, dit-on, presque ruiné. Et quand on sait que crapaud, en argot, veut dire portefeuille, c'est un paradoxe amusant.

(a) nom typiquement français du sud-ouest

(b) notez l’étymologie française de Chevrolet : c’est la chèvre, dont le petiit est le chevreau — mais pas forcément laid.

crotte (russe крот [prononcer crotte] : taupe). Il n'est pas rare d'entendre un jardinier russe s'exclamer : « Ah, crotte ! Encore une taupe qui a ravagé mon gazon ! ». C'est sans doute à cause de cela que les Russes ont adopté le mot крот (crotte) pour désigner une taupe. A moins que les taupinières ne leur évoquent des tas de crotte.

(la suite au prochain numéro)