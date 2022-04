Los Angeles accuse Monsanto d’avoir pollué les eaux de la ville aux PCB

(Image : Associated Press)

La plainte de l'une des plus grandes villes des États-Unis vise Monsanto pour avoir pollué les cours d'eau jusqu'en 1979.

Le groupe allemand Bayer a racheté Monsanto en 2018 et doit ainsi faire face à de graves accusations. Los Angeles poursuit le géant de l'agrochimie pour pollution des eaux de la ville pendant des décennies. Les produits chimiques concernés font partie de la famille des PCB et sont extrêmement toxiques et cancérogènes pour l’Homme.

Une pollution qui a pris fin en 1979.

Les substances en cause ont été interdites en 1979 aux États-Unis en vertu de la loi sur le contrôle des substances toxiques (Toxic Substances Control Act).

Leurs effets sur l'organisme sont connus depuis les années 50, et selon le procureur de Los Angeles, Mike Feuer, Monsanto en avait connaissance. Une pollution sciemment orchestrée et passée sous silence pendant de nombreuses années par la firme agrochimique. Aujourd'hui, elle réfute en bloc les accusations et indique dans un communiqué ne pas être responsable des rejets de PCB dans les eaux de Los Angeles, ni de leur contamination.

« La ville a dépensé des millions de dollars jusqu'à présent et va continuer à dépenser des millions de dollars pour remédier à ce problème », a déclaré le procureur. Avant d'ajouter, « Il est temps pour Monsanto de nettoyer et de payer ».

La municipalité de Los Angeles réclame la création d’un fonds d’indemnisation pour la dépollution des eaux, passée et à venir. Sans pour autant préciser le montant.

Le procureur de Los Angeles, Mike Feuer. (Image : Associated Press)

Que sont les PCB ?

Les PCB ou polychlorobiphényles sont des polluants chimiques persistants, très peu biodégradables. Ils sont insolubles dans l'eau. Ils se retrouvent en forte concentration dans les sols et les sédiments fluviaux et peuvent ainsi souiller les eaux des nappes phréatiques.

Fabriqués par Monsanto, utilisés dans de nombreux produits tels que les équipements industriels et électriques, les fluides hydrauliques, les produits ignifugés, le papier, l'encre et la peinture, ils se retrouvent pour ainsi dire partout ! L'impact environnemental est sans équivoque.

Que dire des conséquences sur la santé humaine ?

Comme le rappelle l'ANSES (l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) en France, l'exposition chronique peut provoquer des cancers, endommager le foie, affecter la thyroïde et les yeux.

En 2013, le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) les a classés comme cancérogènes certains pour l’être humain. Les solutions de dépollution sont quasi inexistantes, les recherches sur le sujet sont toujours en cours sans résultats probants. Cependant, on peut citer le dragage des cours d'eau et rivières ou encore l'utilisation de bactéries pour éliminer les polluants.

Los Angeles n'est qu'une étape dans le parcours judiciaire de Monsanto / Bayer. En effet, cette plainte vient s'ajouter à une longue liste d'actions en justice, individuelles et collectives.

Les plus médiatiques d'entre elles concernent l'herbicide Roundup et son principal composant, le glyphosate.

