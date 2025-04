Louise Bourgoin et son « Médium »

Louise Bourgoin aurait pu être professeur, comme ses parents. Elle a été la Miss Météo de Canal+ dans le fameux "Grand Journal" de Michel Denisot. Chaque soir sa séquence était un évènement grâce à son talent parodique.

Et c'est le cinéma qui la remarque et l'emploie. Très vite c'est le César du meilleur espoir féminin, des films qui s'enchaînent, dont le public a encore en mémoire "La fille de Monaco", "Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec", "L'amour dure 3 ans", "La religieuse".

Elle tourne en Angleterre, aux USA avec Pierce Brosnan, Mark Wahlberg. En tout pour cette jeune femme de 42 ans, une trentaine de films, des séries télévisées ( dont "Hippocrate"). Et aussi l'écriture, le dessin pour une ou deux oeuvres littéraires artistiques.

Atypique, Louise Bourgoin l'est. Elle n'est donc pas un simple produit Canal+, comme certaines mauvaises langues la cataloguent.

La preuve encore, le film qui sort actuellement sur les écrans :"Le Médium" premier long métrage d'Emmanuel Laskar.

Elle est Alicia, une jeune artiste peintre, convaincue de la présence palpable de son mari décédé, qui rencontre Mickael. Lui, il engrange ennuis, rupture et refuse le don de sa mère récemment décédée : elle communiquait avec les morts.

Emmanuel Laskar dit avoir voulu explorer la relation des vivants avec leurs morts. Et c'est très réussi dans le tragicomique, l'absurde, le burlesque, la comédie tout simplement. Avec des fantômes vintage, sans effets numériques. Blake Edwards, les Marx Brothers,ne sont pas loin.

La solitude des personnages est bien rendue, leur sensibilité aussi," leur trouble du deuil pathologique". Et ils sont tellement vrais, tellement proches de nous qui, face à un deuil, une perte incommensurable, nous réfugions dans le déni de la disparition.

Heureusement la vie reprend le dessus avec ses désirs, la force de l'amour. Alicia et Mickael, attirés l'un vers l'autre vont pacifier leur passé immédiat, même si faire le deuil ne veut pas dire oublier, si le sentiment de perte, la nostalgie résistent.

Emmanuel Laskar, enfant pétri de lecture et de théatre, ce qui a pu l'isoler des autres enfants de son âge, est d'abord un artiste vidéaste de par sa formation, explorant l'image. Après être passé par la troupe de théâtre, c'est le court-métrage auto-produit et soutenu par Noémie Lvovsky, puis son premier long-métrage avec le coup de pouce d'Elisabeth Depardieu qui a apprécié le scénario du "Médium".

Avec Louise Bourgoin lors du tournage, ce sont des improvisations nombreuses, une sorte de jeu qui s'est instauré avec des "choses imprévues pour se surprendre, s'aventurer dans des zones inconnues", comme le dit le réalisateur qui joue dans son propre film.

Louise Bourgoin c'est toujours la finesse, la vraie fragilité aussi, justesse et tact, ce qui est rare dans le genre comédie. Louise Bourgoin a changé très jeune son prénom de cinéma pour se protéger, explique-t-elle (elle se prénommait Ariane).

Une enfance, élevée par sa mère, avec des vacances à la campagne chez sa grand-mère dont elle parle toujours avec une émotion non feinte, des fêtes familiales impactantes. Des études aux Beaux-Arts qui cultivent des attitudes provocatrices.

Et une arrivée à Canal+ dans un univers "bobo, bourgeois, libertaire, branché, cultivé". Avec en elle "une bonne santé mentale" indispensable pour tenir à la télévision. Elle connait déjà les bons peintres, les bons designers, elle "véritable esthète", "transfuge de classe", ce qui sans aucun doute lui a servi dans son rôle d'Alicia l'artiste peintre dans ce "Médium".

De présentatrice télé à actrice, le saut a été déterminant, quand Fabrice Luchini, la croisant sur un plateau de télévision, lui a proposé de jouer avec lui dans un film d'Anne Fontaine. Ensuite prise de cours avec une prof du Conservatoire et la révélation définitive est là : elle est vraiment comédienne.

Et sans nul doute pour longtemps encore et dans d'autres films rares pour le public le plus large.