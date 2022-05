Lui, SDF !

Macron devait combattre la pauvreté et avait promis qu'il n'y aurait plus personne qui dormirait contre son gré dans la rue !

On le voit, on le rencontre à tous les coins de rue, à la ville et à la campagne.

Certains tournent la tête pour ne pas le voir, mais d'autres, assez nombreux s'arrêtent, donnent une pièce et même discutent avec LUI.

Ils font partie du paysage, ces hommes et ces femmes et s'ils disparaissent, c'est la panique à bord : qu'est-il devenu ? J'espère qu'il va bien ?

Nous appartenons tous à la même humanité et cela fait du bien.

Sont-ils SDF ces personnes qui sont assis sur une marche ou par terre ?

Le terme est impropre, ils ne sont pas sans domicile fixe, mais restent sans aucun domicile.

Choisissent-ils ce « statut social » ?

Très peu sont des volontaires, c'est un accident de la vie qui les conduit à cette situation : le chômage, une séparation, un accident, la perte d'un être cher.... Chacun d'entre eux à une histoire, une vie.

J'entends, mais de plus en plus rarement et je m'en félicite que ce sont pour la plupart des alcooliques !

Des sans domicile boivent, cela les réchauffe, c'est une forme de lien social et n'ayant jamais partagé leur condition de vie, je m'abstiens de les juger.

Aujourd'hui, j'ai rencontré un bailleur social à qui j'ai proposé un projet de sortie de la rue de personnes sans domicile.

Il mettrait à notre disposition un logement et le monsieur ou la dame serait accompagné par l'association.

Intéressé, il a omis quelques réserves sur la difficulté de passer de la rue au studio et des problèmes pouvant apparaître avec l'environnement proche.

C'est vrai mais qui ne tente rien, ne soulève même pas un caillou, les montagnes sont tranquilles !

Nous avons quelques expériences au DAL 77 que je veux relater ici, elles sont positives parce qu'à chaque fois le « sdf » a été suivi, accompagné par un bénévole.

Nous avons choisi des personnes jeunes, volontaires pour sortir très vite de la rue.

Ce sont des squatters qui logeaient dans l'ancienne piscine de Fontainebleau.

Chassés par une décision municipale visant un projet de requalification du site, ils ont été écoutés et rencontrés par un réseau local très dynamique : « les colibris solidaires bellifontains ».

Le DAL a agi avec ces militantes et militants qui ont comme double qualité la persévérance : « ils ne lâchent rien » et une réactivité à toute épreuve.

Un jeune couple (et ses chiens) a pu s'installer dans un studio à Avon.

Un autre jeune est allé à Vaux-le-Pénil dans un 20M2 loué par un bailleur privé acceptant de s'asseoir non sur le loyer qui lui sera toujours versé mais sur la caution.

Pour les deux installations, il ne s'agit pas pour nous de faire dans l'assistanat, les démarches administratives auprès de la CAF ont été faites par les locataires et les loyers ont été réglés.

Ce matin, le nouveau pénivauxois m'a téléphoné pour annoncer qu'il partait en « province », qu'il avait trouvé un appartement et un job.

Tout heureux, il a rajouté qu'il avait la garde de sa petite fille et « cerise sur le gâteau », ses relations avec son ex compagne sont au beau fixe : ils sont toujours séparés mais s'organisent à merveille pour la garde plus ou moins alternée de la fillette.

Aujourd'hui, c'est la joie à la maison « SOLIDARITE », les bénévoles ont envie de faire la fête et de continuer, avec un seul regret, c'est que de tels projets ne soient pas mis en vie par des associations avec un soutien institutionnel local.

Ils pourraient y avoir un double accompagnement, celui social mené par des professionnels et le nôtre permettant de développer tout ce qui tourne autour du lien social.

Lui, SDF, est mon voisin et non quelqu'un qu'on doit éviter !

Jean-François Chalot