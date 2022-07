Lycéen Recalé à ParcourSup avec 17,9 de moyenne !

@Séraphin Lampion

C’est effectivement une pratique des DSA (Disunited States of America).

Comme les gens d’origine asiatique (de l’Extrême Orient : Vietnamiens, Coréens, Chinois, etc) trustent les premières places du classement, et qu’à moyen terme ils allaient devenir la véritable élites, les barèmes d’admission sont modulé en fonction de l’origine :

La barre est placée très haut pour les Asiatiques,

Un peu plus bas pour les WASP (White Anglo-Saxon Protestant),

Encore plus bas pour les blancs du tout-venant,

On descend encore pour les Latinos,

Et tout en bas les Afro-américains.

C’est complètement débile, la bonne solution serait de donner aux Afro-américains de bonnes écoles primaires et secondaires.