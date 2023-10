M. Attal et la France dyslexique

@troletbuse c est vrai lorsque je fus mioche et avais encore de l espérance en l avenir et dut être sur les bancs de l ecole publique — j aurais aimé avoir une scolarité dans le privé comme Attal , et ces grands humanistes de gauche, notre maîtresse dut nous apprendre les maths modernes en l occurrence l algèbre de Boole . Et ne comprenait et ne maîtrisait pas cette logique .





L ecole publique est devenue une " fabrique à crétins " selon la formule de Brighelli.



Et j en suis un , j ai un code barre au bras !



Je n ai jamais eu un enseignement cohérent et si l auteur mentionne cet enseignement lacunaire, il faut aussi noter la médiocrité de certains profs .



En contrepoint de son article , c est aussi une idéologie délétère qui a saborde le système



Le « pédagogisme » excessif ou l enfant doit être au centre et le prof l animateur , Methode préconisée par François Bégaudeau afin de rompre avec la « méthode bourgeoise » ..



J ai eu un « âge d or » dans mon cursus la 6 et la 5 eme Des profs maîtrisant parfaitement leur matière, exigeant mais juste et un enseignement vertical .







Si nous venions en classe , a priori nous n’avions pas les connaissances ni la méthodologie ,



Et une autre idéologie insidieuse s immisce désormais dans l enseignement , la théorie du genre l ecriture inclusive , et le wokisme .



C est quoi le bazar qui restera dans la cervelle des têtes « blondes » dans certains quartiers ce sont d autres têtes et une autre idéologie .



Quant aux médias ,, qui devrait véhiculer un français correct , notamment les grands titres , Le Monde , le Fig ne sont plus des parangons .



La langue française n est plus respectée comme notre pays, La langue vernaculaire doit ancrer le citoyen dans sa culture , Comme nous sommes dans le reniement , cet ancrage est à dessein détruit par cette élite mondialiste .