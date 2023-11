Ma moto électrique

Aujourd'hui la hausse des prix est partout. Entre l'inflation alimentaire, le prix des carburants, l'immobilier, pour beaucoup de français il est de plus en plus difficile de boucler les fins de mois, et chaque centime de gagné est bon à prendre.



J'avais quelques économies et j'ai décidé de les investir dans une moto électrique, une Zéro Motorcycle DSR, une marque californienne, que j'ai payée 10 000€ d'occasion. Certes, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Mon objectif principal était de de limiter mes dépenses sur le long terme, tout en me faisant plaisir. Sur le papier, c'était un moyen beaucoup plus économique que la voiture de se déplacer. Le côté écologique n'était pas non plus pour me déplaire, des batteries plus petites que celle des voitures électriques, moins de matériaux pour la production, une longévité théoriquement énorme - Zéro Motorcycle annonçait une durée de vie de 550 000 km à sa sortie en 2016.



Après 6 mois à l'utiliser presque tous les jours, l'heure est au bilan.



L'autonomie, annoncée autour des 230 km, est en réalité un petit peu en dessous avec ma conduite. Certes en roulant extrêmement doucement, il est possible de dépasser les 250 km, peut être même d'atteindre les 300km. Dans un usage quotidien, je table plutôt sur 180 km. Habitant à 45 km de mon travail, c'est de toute façon largement suffisant. À noter que sur l'autoroute le pourcentage de la batterie fond rapidement. À 130 km/h, je n'espérerais pas dépasser les 120 km d'autonomie. Étonnamment, la température n'a pas l'air d'influer sur la batterie. Même en frôlant les 0 degré, aucun souci pour mes trajets pendulaires.



Côté entretien, c'est simple, rien. Les freins ne bougent absolument pas vu que le frein moteur régénératif (paramétrable), fait le job. Les pneus sont les éléments à changer le plus fréquemment, mais pas plus qu'une moto thermique, c'est-à-dire que je les remplacerai bientôt. Reste le liquide de frein que je ferai moi même pour quelques euros, une fois par an. Pas de chaîne à graisser, pas de vidange, de belles économies en perspective. Et fini les tâches d'huile dans le garage !



Côté bruit, contrairement à ce que l'on pense, un véhicule électrique est loin d'être silencieux. La courroie fait un bruit plutôt désagréable, surtout à basse vitesse. Beaucoup de voitures thermiques récentes font moins de bruit. Néanmoins, comme sur une moto normale, les bruits aéro prennent le dessus dès qu'on roule vite et le moteur se fait oublier.



Côté prix des recharges, j'ai découvert que beaucoup de bornes sont gratuites. Que ce soit vers le magasin où je fais mes courses, ou à la gare près de mon travail, je paye 0 € le kilowatt-heure.

Une carte ne recensant que les bornes de recharge gratuites - Chargemap

Je n'ai jamais galéré à trouver une borne, elles sont beaucoup plus nombreuses que les stations d'essence et il n'y a jamais la queue. Et il ne faut pas l'oublier, chaque prise domestique est une station de recharge potentielle ! Je fais de temps en temps l'appoint chez moi dans mon garage. A environ 2 € la recharge d'une dizaine de kilowatt-heure, on est très loin du prix d'une thermique. Avec l'énorme confort de ne pas avoir à faire la queue à la pompe à essence. Le temps de recharge est (très) long, environ 8h sur secteur pour passer de 20 à 100%... Ce qui n'est nullement handicapant, je n'ai quasiment jamais le besoin de faire plus de 200km par jour. Le constructeur vend des boîtiers pour accepter les recharges rapides, mais il faut compter 3000€ ... très peu pour moi.



Côté fun, le bilan est plutôt positif. Contrairement à une thermique, il n'y a pas d'embrayage donc les possibilités de glisse et de stunt sont bien plus limitées. Cela dit je laisse ces figures acrobatiques à plus jeunes que moi. La tenue de route est bonne. L'accélération est tout à fait correcte. Le 0 à 100 est abattu en moins de 4 secondes, le couple est énorme et ça se sent. La poussée est beaucoup plus franche qu'une moto thermique même avec beaucoup plus de chevaux, tout simplement parce que le couple arrive instantanément dès le moindre mouvement du poignet droit, et ce peu importe la vitesse.



Au profit du début d'automne chaud que nous avons connu, je me suis même laissé aller à un petit road trip de 400 km en tout, jusque dans le Diois. Il y a toujours une petite angoisse à la montée des cols, la batterie diminuant plutôt rapidement, mais quelle joie de la voire se re-remplir à chaque descente. Et quelle facilité de faire le plein dans l'airBNB à mi chemin.

En 12000 km parcourus, j'aurais dépensé quelques dizaines d'euros d'énergie, auquel il faudra ajouter 200 € pour les pneus qui commencent à arriver sur la fin. Les économies sont au rendez-vous. En ce qui me concerne, l'objectif est atteint, j'ai pu baisser l'assurance de ma voiture vu que je l'utilise beaucoup moins, les fins de mois sont bien plus faciles qu'avant, l'investissement est rentable.



Ma zéro DSR n'est pas forcément adaptée à tout le monde, il faut avoir le permis A2 pour la conduire, son prix est bien plus élevé qu'une moto thermique de même catégorie, et les très long road trip deviennent compliqués. Néanmoins, des alternatives moins chères et ne nécessitant pas de permis moto existent.