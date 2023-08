Macron et l’immigration : entre mensonges, falsifications, mépris et dictature ?

Macron a profité de l'été pour confirmer sans honte qu'il voulait encore accélérer l'immigration de peuplement (entendez par là le Grand Remplacement) et qu'il souhaitait que les populations importées soient réparties sur tout le territoire national.

Une trahison complète.

Macron nie le grand remplacement, mais en réalité il l'organise.

Macron nie aussi l'imbrication délinquance et immigration actuelle et passée alors qu'il n'y a qu'à lire les journaux régionaux , pour constater tous les jours l'évidence de ce lien et le retour de la barbarie, ce que lui appelle

''dé-civilisation''.

Macron ne craint pas le mensonge historique.

« Nous avons toujours été un pays 'immigration »

Macron falsifie l’Histoire de façon délibérée. Les premières migrations datent de la fin du XIXe siècle et il sagissait pour la plupart d'une immigration de travail. Jusqu’au XIXe siècle sont retournés chez eux. les mouvements migratoires restent marginaux. L’immigration ne devint un phénomène réel que dans le dernier tiers du XIXe. Encore convient-il de souligner que cette immigration était principalement européenne, une immigration de travail et non de peuplement.Les deux tiers de ces immigrés retournaient chez eux, comme deux tiers des Italiens, par exemple.

C'est dans les années 50 et 60 que pour la première fois sont venus et on a fait venir sur notre sol des extra Européens et surtout des maghrébins.

Il suffit de lire chez Jérôme Fourquet la courbe des prénoms musulmans et plus simplement de se promener pour constater la présence importante et croissante d'extra européens.

Mais le plus grave est la fin de la phrase présidentielle

« la France a toujours été un pays d’immigration » et se conclut par une seconde affirmation

« et nous continuerons de l’être »

Mépris total

En ce qui concerne ce que pensent les Français et ce qu'ils veulent, leur demande est claire !

Les sondages, depuis des années montrent le rejet grandissant de la population vis à vis d'une immigration massive, incontrôlée car les résultats se sont révélés néfastes pour le pays et son avenir. Le ras le bol est général, mais Macron n'en a cure. Consulter les Français sur ces sujets comme il en a le devoir face à un tel divorce entre lui et le peuple, il n'en est pas question .

Cette phrase

« et nous continuerons de l’être »

n'est pas audible dans une vraie démocratie,

Réponse d'un autoritarisme inquiétant.

On entend, « J'ai décidé, vous vous plierez à ma seule volonté »

Non seulement il dit que le petit peuple a tort, mais il ajoute

je vais continuer dans cette voie, que vous le vouliez ou non. Vous n'avez aucun droit à la parole.

On ne reconnaît plus la France dans cette manière d'être gouvernée. Le mépris est total.

L'Ecclésiaste dit « malheur au pays dont le prince est un enfant »

Puis, pour couronner le tout, silence dans les rangs, interdit de dire ce que vous voyez, le pouvoir et les bien pensants vous disqualifieront immédiatement, vous serez frappés du sceau de l'infamie.

Inquiétant non ?

Un autoritarisme dictatorial, qui illustre une incapacité à répondre aux attentes de la majorité des Français.

Il faudrait que ce pouvoir accepte qu'en démocratie le souverain soit le peuple, et qu'il gouverne en son nom et non en imposant sa volonté, sinon nous versons dans un régime différent.

Un vote tous les 5 ans n'est pas un blanc seing total ni une surdité absolue qui confine à l'autisme pour un mandat ou deux comme cela est le cas, surtout quand on a été élu par défaut et non par adhésion.

Les colères sont multiples et s’additionnent.

Le peuple n'a plus que la rue pour s'exprimer et cela conduit à une situation qui devient de plus en plus explosive. Quand dé-civilisation et barbarie deviennent notre quotidien, c'est qu'il y a une erreur de gouvernance tragique.

La France est désormais considérée comme une démocratie imparfaite.

Le groupe de presse The Economist évalue chaque année depuis 2006 le niveau de démocratie dans différents pays du monde. Les pays sont ensuite classés en démocraties pleines, démocraties imparfaites, régimes hybrides, régimes autoritaires.. Nous sommes devenus une démocratie imparfaite. le pays des droits de l'homme n'est plus une démocratie pleine.

Ce chemin peut conduire au chaos.

Si le pouvoir ne comprend pas que la marmite va exploser, nous irons irrémédiablement dans le mur.

Il faut surtout ne pas faire ce que vient de décider Macron, à savoir écarter d'un revers de main des référendums essentiels comme celui sur l'immigration, ou la justice, et décider contre la volonté populaire.

En s’inspirant de Lincoln, il faudrait lui rappeler que

« l’on peut mépriser une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut mépriser tout le peuple tout le temps. »

Un jour, vient le temps des comptes à rendre.