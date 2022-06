Macron, et le prodrome du roquet

Le Larousse définit ainsi le petit roquet : 1- Un Petit chien hargneux qui aboie à tout propos. 2- Familier : Individu hargneux, mais peu redoutable. Il est fort à parier que c’est comme cela que le président des français doit être perçu par Poutine et sa garde rapprochée : Le chihuahua de l’américain cacochyme Biden, et le teckel de l’élue par personne Ursula Von der Leyen.

Macron, est celui qui roule ses petits muscles, qui serre ses petits poings (bien manucurés), celui qui envoie des rodomontades du style « L’Ukraine doit gagner la guerre contre la Russie » à « l’Ukraine ne doit pas humilier la Russie »… Donc avec un tel ostrogot représentant la France et l’Europe (présidence tournante oblige), comment doit-il être perçu ? Manu la girouette qui veut tellement plaire à tout le monde ? Ou bien Manu le flagorneur qui se veut servile à toutes les causes et à aucune… Il est vrai qu’il est « complexe » l’Macron comme s’esbaudissaient ses zélateurs du premier jour. Ou alors, cette soif inextinguible de COM, qui fait parler de lui, et dont le ramage se rapporte à son plumage qui le fait paon amiénois… Et pas plus loin là !

Avec cet individu aux manettes (du moins ce qui en est visible, car derrière… La feuille de route tombe), la France , les français se voient humiliés, et même charriés par la TV russe. « Macron a appelé très souvent, heureusement, Poutine n'a pas toujours décroché le téléphone. Alors, il a pris des médicaments, en espérant qu'il allait répondre. Il y a maintenant un terme : le 'Macroning' qui signifie appeler beaucoup sans aucune raison ». Et oui le « Macroning » animé par l’enmarchenistan au Macronistan. Un analyste politique moscovite lui s'amuse de son côté : « J'ai récemment lu que le Président de la République française, Emmanuel Macron, comptait combien d'heures il passait à parler avec Vladimir Poutine au téléphone. Avant chaque appel, il publie d'ailleurs ces photos, dans lesquelles il souffre tellement que je m'inquiète pour lui ». [1] Un Chirac ayant eu les échos de telles moqueries serait allé voir Poutine pour lui tirer les oreilles au nom du grand Charles ; Mais depuis Sarko le petit, les trois gugusses qui lui ont succédé n’ont fait que baisser leur frocs et se balader culs nus.

Hier, 28 juin, en clôture du G7, il a fallu qu’il fasse son malin « La Russie ne peut, ni ne doit gagner. »[2] Et allez encore une phrase creuse qui ressemble à un pronostic de foot, et ne fait rien avancer ; Cependant, bonne pour l’égo du petit homme et sa pose pour une carrure mondiale…Rêvée. A mon avis ses complices en crimes : Trudeau, Johnson, Scholz, Biden, Draghi, Kishida, Von der Leyen (UE) et Stoltenberg (OTAN) rient sous cape du freluquet et de ses moulinets ; Tout en se moquant ouvertement et en public de leur adversaire Vladimir Poutine : « Nous devons montrer que nous sommes plus forts que Poutine ». Et la boutade en a inspiré d’autres – « Nous allons avoir droit à la démonstration d’équitation torse nu »[3], se référant à une fameuse séance photo de 2009, où l’on voit Poutine à cheval torse nu dans les montagnes de la région sibérienne de Tyva… Lorsqu’on se moque ainsi de son adversaire absent, cela est bien un signe de grande faiblesse de la part de ces tecnos sans tripe. Poutine échafaude ses coups aux échecs pendant qu’eux sont dans la cours de récré à jouer à la marelle. Dire que le sort de 500 millions d’européens est dans les mains de ces émasculés de l’intellect… Pathétique à hurler.

Les ruffians osent conclure à la fin de leur communiqué de ce G7 2022 « Grâce aux engagements et mesures pris conjointement ce jour et au travail accompli avec nos partenaires, nous progresserons vers un monde plus juste ».[4] Ca n’mange pas d’pain, sans casser une patte à un canard, car la caravane passe et le renard aboie et dit : « Mon bon Monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute… » Mais connaissent-ils seulement La Fontaine ces satrapes du club des « Young Leader » ?

Pour terminer, et pour la bonne bouche. France2, ou la voix de son maître va faire mousser la planche à reluire par « Neuf minutes de conversation, aussi inédites que fascinantes, le jeudi 30 juin, qui sont au cœur du documentaire « Un président, l’Europe et la Guerre », signé Guy Lagache[5], qui après cet opuscule sera surement nommé au Conseil d’Etat avec légion d’honneur et tutti : si le crime ne paye pas, la courtisanerie s’acquitte.

Le pire ! Voici la dernière bourde de ce Manu qui n’a rien de militari ; C’est d’avoir dévoilé, mis en ligne, une conversation privée entre lui et Vladimir juste avant l’avancée des troupes russes en Ukraine fin février… Je passe sur les élans laudateurs selon les medias émises par le « grand timonier » qui avec son seul bagout aurait pu faire cesser l’escalade vers la guerre. Ce qui est TRES GRAVE , c’est que Macron a à jamais brisé un tabou : Rendre public des échanges privés entre lui chef d’état et un de ses homologues. C’est comme un secret d’État, car entre la langue de bois devant les journalistes et les débats privés traduits par le truchement de traducteurs, où là les vannes sont ouvertes à se dire franco des choses sans fioriture diplomatique, se tutoyer, se marrer, se menacer, Macron, a donné en pâture 9 minutes avec Poutine qui n’auraient jamais dues sortir. A l’avenir plus aucun chef d’état ne voudra le prendre au téléphone ou alors pour seulement blablater abscond. Il s’est grillé partout et par conséquent nous aussi les gaulois, plus de médiations, plus de tractations secrètes qui sont le fond d’actions de son rôle de chef de la diplomatie. Et il fait cette lourde erreur au tout début de son second mandat, donc, il est à prévoir que durant 5 ans ses chers collègues vont le fuir lorsqu’il appellera, ce qui aura comme effet d’isoler encore plus notre pays.

Ce type n’est qu’un ado attardé à qui on a donné un jouet appelé France ; Il va le briser, le rendre irréparable et malheureusement on ne pourra rien faire, car sa bande de mauvais « copains » veillera au grain, prête pour l’hallali.

Je reviens à « prodrome » utilisé par : Henry de Montherlant dans Songe (1922).

« Son palais tout à coup était écorché vif par une plaque douloureuse, semblable au prodrome bouleversant de quelque mal honteux. »

…Oui, des maux honteux, éparses, jonchent notre pays !