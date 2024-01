Macron et Pétain

C’est quand j’ai essayé de résumer la « conférence de presse » de Macron l’autre jour à la télé que ça a commencé. Enfin quand je dis « Conférence de presse » j’entends bien sûr ce grand moment de propagande à la Castro, en prime-time sur FranceInfORTF, avec une seule et même tête sur toutes les chaînes du pays…

Bref, le Monarc Macron a donc évoqué les sujets du Travail, de la Famille, et puis aussi de la Patrie. Pas dans cet ordre ni avec les mêmes termes bien sûr mais je crois pas me tromper beaucoup en disant que l’idée était bien là. D’ailleurs c’est après avoir tapé ces 3 termes sur le net que je suis tombé sur le texte ci-dessous, qu’on croirait écrit par Macron lui-même, et que bon nombre de macro-lepénistes approuveraient -tant qu’on ne leur dit pas qu’il a été écrit en 1940… par Pétain lui-même !

J’ai donc ensuite jeté un coup d’oeil sur les « Principes » de la « Révolution Nationale » du maréchal Pétain (Marrant, le livre de Macron ne s’intitulait-il pas « Révolution », avec un bandeau « c’est notre COMBAT pour la France » ? -titre qui paraît aujourd’hui hallucinant) :

Sur bien des points ce programme ressemble à la réalité de fonctionnement du macronisme :

Confusion des pouvoirs, rejet du parlementarisme, culte de la personnalité, stigmatisation des responsables supposés des échecs de son gouvernement, islamophobie d’Etat… On se rend compte assez vite qu’en adaptant légèrement le concept à la réalité du 21ème siècle (remplacer les juifs par les mususlmans, les « valeurs traditionnelles » par « valeurs réactionnaires » -et oui ordre, autorité, mérite, Devoirs avant les Droits, passent désormais pour « traditionnelles »- et condamnation du libéralisme avec soutien au néo-libéralisme…)

Derrière ces mots c’est bien sûr le fascisme qui revient, comme il revient partout en Europe -ce qui explique bien pourquoi l’extrême-droite ne veut plus sortir de l’Europe puisque bientôt elle la contrôlera entièrement- Regardez la propagande actuelle sur le « réarmement », qu’ils soient civil, démographique, ou militaire, les mises en garde sur les fake-news ou la promotion de l’auto-censure, le rejet des fautes sur des cibles minoritaires et ce qu’elle était sous Vichy, comparez-les c’est édifiant !

le SNU sont les « chantiers de la Jeunesse », les musulmans sont le bouc-émissaire de l’époque (on le rejette s’il se montre, on le dénonce s’il se cache), LFI les ennemis de la Patrie vendus aux islamistes, la perte de puissance est due aux étrangers (Russes ?) et à la gauche, la décivilisation le fruit de la perte de nos « valeurs judeo-chretiennes »

Les analogies vont jusqu’aux éléments de langage de la macronie, qui semblent correspondre en tous point à ceux utilisés par les défenseurs du pétainisme, je vous en laisse juges :

Ce qu’on voit arriver, ce qui se prépare est désormais évident, et ceux qui laisseront faire ne seront pas victimes, ils seront complices. La Droite LR et la Gauche PS une fois fondus dans le macronisme, en s’alliant de fait avec l’extrême-droite du RN, ont permis la naissance du Macro-lepenisme. Et le Macro-Lepenisme est en train de devenir un pétainisme. Les Lois et décisions prises effectivement par le gouvernement du Monarc Macron sont malheureusement là pour le prouver…

