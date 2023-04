Macron et son gang : à toute berzingue !

La Schiappa sur Play Boy, le Macron sur Pif Gadget, le Dussopt sur Têtu, en un rien de temps, les gougnafiers impliqués/truqueurs pour noyer le poisson des retraites, nous sortent la danse du ventre des médias qui n’mangent pas d’pain !

Marlène, tu nous tiens en haleine,

D’entre-apercevoir tes dessous captivants

Tissés à l’italienne… La secrétaire des tas à l’éconocroque sociale et solitaire a accepté de poser pour le magazine et a accordé une zinterview par le petit bout de la lorgnette portant sur « la liberté des femmes mais aussi le féminisme », et en y incluant la recette du Cassoulet à la graisse d’oie. Ola ! Pas de fantasmes pré parution ! Elle posera vêtue d’une longue robe blanche, représentant la figure allégorique de la Marianne. Un petit rappel : qui dans un passé pas trop lointain a représenté la Marianne ? Après Brigitte Bardot, Marianne a pris successivement les traits d'artistes et personnalités populaires : Michèle Morgan en 1972, Mireille Mathieu en 1978, Catherine Deneuve en 1985, Inès de la Fressange en 1989, Laetitia Casta en 2000, et Evelyne Thomas en 2003…Alors la Schiappa, les a toutes décoiffées au poteau, de par son QI de 380 degrés et son sourire sidoux. Histoire de marquer le coup, il y a eu presque crêpage de chignons avec la Borne (pas kilométrique banane !), non la Borne 1ere mimi trouve que Marlène « inapproprié » l’entretien du secrétaire d’état au magazine érotique en cette période difficile pour les français. « Période difficile » créée par cette même 1ere ministresse… Réponse de la gourgadine à son sous-boss : « Défendre le droit des femmes à disposer de leurs corps, c’est partout et tout le temps. En France, les femmes sont libres. N’en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites. »[i] Et paf ! Prend ça dans tes dents de ch’eval l’Elisa. Pendant les conseils des ministres les installer chacune à un bout de la table sinon ? Attention au bourre-pif ! Quant aux capacités de jugement de la ci-devant ? Se vautrer dans un magazine prenant les femmes pour des bimbos juste bonnes à montrer leurs et leurs et leur… Tu repasseras machère pour la défense des femmes !

L’Macron dans Pif Gadget,

De sa tête de widget,

Il en jette,

D’la poudre à sornettes ! Bon déjà choisir un journal pour jeunes crée en 1948 par des communistes de L’Humanité…Alors que Picsou magazine aurait été plus en ligne avec toi mon Manu. Comme notre Jupiter de salon déteste la contradiction, c’est Melissa, élève de 4eme qui essaye de désarçonner le président par une question vacharde digne du Washington Post (à sa belle époque) : « pouvez vous quitter votre poste en plein mandat, et comment ça se passerait si vous le quittiez ? » (On sent derrière qu’il y a un papa complotiste qui a fait apprendre la leçon). « Si tu le quittes, c’est qu’il peut y avoir une énorme crise, et que tu es empêché. A ce moment là tu remets ton mandat aux français, et le peuple vote à nouveau. » Dommage que la petite n’eu la présence d’esprit de dire « t’es pas cap !!! » J’adore le « c’est qu’il peut y avoir une énorme crise »…Dis moi ? Est-ce qu’à ce moment là tu étais parti aux champignons, ou tu avais zappé te croyant en train de picoler de la bière à Kinshasa ? Parce que, il y a bien une ENORME crise dans tout le pays, avec tous les gens vachement pas contents, moins les retraités qui t’aiment. Toute la sainte journée, Les pauvres gamins ont eu à subir la logorrhée présidentielle, nommée maltraitance. Rentrée à la maison une petite de 5eme s’est mise à jargonner en macronien, tout en se bourrant de Nutella : « Maman si ma moyenne est en croissance négative c’est une injustice épistémique induite par une carence intellectuelle patrimoniale. » Traduction : « j’ai des notes de merde, et on me traite de conne !? » [ii] (À cause de mes parents crétins) - (Merci à Karine Dubernet pour ce savoureux dialogue).

Dussopt avec Têtu,

Se met à nu,

Mais qu’est ce qu’on en a à faire

De ses histoires d’IQ ! Après avoir rendu publique son homosexualité dans une interview au magazine Têtu, le ministre du travail, essuie des critiques l'accusant d'utiliser ce coming out pour faire diversion de la réforme des retraites. Bon, concernant « essuyer », c’est un expert, car dans le genre essuyer les plâtres depuis le début de la mise en place de la reforme des retraites en janvier, il se pose là l’Olivier (pas l’arbre banane, qui est respectable lui). Le ministre explique que sa vie privée « n'est ni un secret, ni un sujet [...] on a le droit de militer sans faire de sa situation personnelle un élément politique. » Dussopt explique aussi, qu'il veut protéger son conjoint.[iii] Mouais ! Connaissant les membres du gang Macron, j’ai des doutes, car comme dans le cochon, tout est bon…Pour faire passer la pilule : diversions, trucs pour l’eau, la Borne d’accord de rencontrer les syndicats en avertissant bien que rien ne changera, la construction du nouveau porte-avions. Le foot, la Roux de Bézieux de la fortune, l’euthanasie, la guerre en Ukraine, le méchant Poutine, les suppliques pour enfin pouvoir aller rencontrer Xi Jinping en chine et faire son important, les médecins intérimaires, supporter les insultes des allemands, les élections partielles en Ariège, les trottinettes à Paris, les élections en Finlande, oui, même les élections en Finlande dont tout le monde se contrefout ! Vous me direz ; 10 versions en diversions !

Le gang et ses médias agrées fait feu de tous bois, Diversions est le mot d’ordre, sauvons les meubles ! Donc, Pif Magazine est sur le pont, Play Boy pour le sucré, et Têtu pour le salé…Mais jusqu’où iront-ils ces Oustachis de la prise d’otage électorale ?