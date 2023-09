Macron et toute sa clique méprisent le peuple !

@Clocel

non, ils n’ont pas balayé l’ancien monde, ils y sont revenus au contraire, sauf que c’est plus les mêmes familles :

la noblesse aristocratique de l’ancien régime a d’abord été remplacée par la noblesse d’empire (le premier et le deuxième) avec les barons Haussman, Rothschil, etc., puis par les grands maitres des loges plus dicrets, allant husqu’à donner l’illusion d’un « progrès »

et nous voila revenus aux fastes de la couronne et à l’intrusion du clegé avec l’arrivée du pape à Marseille